A szuperhold mindent felkavar: három jegy sorsa gyökeresen megváltozik

A novemberi telihold nem akármilyen: október után ismét szuperhold tündököl az égen. Ilyenkor a Hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mivel jóval közelebb kerül a Földhöz – a megszokott 405 ezer kilométer helyett alig 370 ezer kilométerre jár tőlünk.

A novemberi szuperhold nemcsak látványos égi jelenség, hanem három csillagjegy életében is sorsfordító változásokat hoz. Fotó: jakkapan

Az asztrológia szerint a szuperhold minden energiát felerősít: az érzelmeket, a vágyakat és a felismeréseket is. Az újholdak a kezdeteket jelölik, a teliholdak pedig a beteljesedést, a szuperhold idején mindez sokszorosan hat. Három csillagjegy számára most valódi fordulópont érkezhet.

Csillagjegyek, akiket különösen érint a novemberi szuperhold

Bika

A Bika jegyében lesz a telihold, így nem meglepő, hogy hatalmas változásokat indíthat el a jegy szülötteinek életében. Ez az időszak az elengedésről szól: régi minták, rossz szokások, korlátozó hiedelmek tűnhetnek el végleg. A Bika most megtapasztalhatja, milyen messzire jutott önmagához képest, és tisztán láthatja, mi a következő célja.

Skorpió

Mivel a Skorpió havában járunk, a szuperhold a legmélyebb kapcsolatokra irányítja a figyelmet. Most ideje végiggondolni, kik segítenek valóban előre, és mely kapcsolatok tartanak vissza. A Hold arra emlékeztet, hogy csak akkor tudunk szeretni másokat, ha önmagunkat is elfogadjuk.

Oroszlán

Az Oroszlánok számára a szuperhold a karrier, a hivatás és a nyilvános szereplés területén hozhat meglepő fordulatokat. A változás iránti vágy most szinte kézzelfogható: itt az idő lépni! Legyen szó előléptetésről, új útról vagy merész szakmai váltásról, a Hold energiája támogatást ad a bátorsághoz.