Urbex

1 órája

Bogárzó egykori tanyasi iskoláját vidám gyerekzaj lengte körbe, ma már csak a pusztulás csendje hallható – galériával

A Makót körbeölelő valaha népes, ma már nagyrészt kihalt tanyavilág fénykorának mementói azok a romjaikban megmaradt épületek, melyek annak idején az ott élőket szolgálták. A bogárzói egykori tanyasi iskola is erre a sorsra jutott – 1978-ban zárták be.

Szabó Imre

Bogárzó bő évszázaddal ezelőtt még a Makó környéki tanyavilág egyik centruma volt. Az elnéptelenedés az ötvenes években, a téesz-szervezés beindulásával kezdődött, majd a hetvenes években gyorsult fel. Ma alig néhány tucatnyian élnek csak ezen a vidéken. Az egykor pezsgő életre ma már jóformán csak a templom búcsúja és az elszármazottak számára évről évre megrendezett találkozó emlékeztet. No meg az országosan is egyedülálló módon megmaradt épülethármas: a templom, a hozzá tartozó plébánia és a Klebelsberg-iskola. A templomot, mint megírtuk, 5 esztendeje szépen felújították, a rendezvények alkalmával a plébániát is használják. Az egykori tanyasi iskola azonban üresen áll, pusztuló mementó.

Tanyasi iskola Bogárzónál
Az egykori tanyasi iskola pusztuló mementó. Fotó: Szabó Imre

Az egykori tanyasi iskola 1978-ban zárt be

Amikor nemrégiben megnéztük, azt láttuk, tetője megrogyott, kitört üvegű ajtói-ablakai tárva-nyitva vannak, vakolata mállik, eresze is szakadozik lefelé. A terem, ahol egykor padok sorakoztak, üresen áll, padlózata is hiányos már.

A bogárzói iskola építését, mint a makói tanyasi iskolák történetét megidéző 1983-ban Nagy Júlia tollából megjelent füzetben olvasható, Juhász István tanyasi lakos kérte 1883. május 7-én írt beadványában. Az épületet végül Kocsis Sámuel makói építőmester készítette el és 1889-ben vették át. Első tanítója a gyergyószentmiklósi Csergő Lajos volt. Fénykorát az oktatási intézmény az 1900/01-es tanévben élte, amikor 78 diákja volt, a létszám azonban az 1930/31-esre 21 főre csökkent. Az 1974/75-ös tanévben már csak 15-en jártak ide – megszűnéséről végül 1978-ban döntöttek

Az épület információink szerint jelenleg magántulajdonban van. A valamikori tanítók emlékét tábla őrzi a plébánia falán. 

Az enyészeté lett az egykori tanyasi iskola

Fotók: Szabó Imre

 

