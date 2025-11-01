november 1., szombat

Gondoskodás

50 perce

Kabát, cipő, meleg fekhely és extra gondoskodás – így készülj a télre kedvenceddel

Címkék#házi kedvenc#kutya#tél#Szeged

A tél a kutyák számára is kihívás. A gazdik felelőssége a négylábúak jóléte, a téli kutyatartás négy alapvető küldetésről szól. Egy szegedi állatorvos, Dr. Rengei Antal elmondta, mire kell leginkább figyelni.

Berecz Blanka

Évszaktól függetlenül szinte mindig ugyanúgy kell gondoskodni a házi kedvencekről, de télen talán még nagyobb törődést igényelnek négylábú társaink. Mire van szükségük a tél idején, hogyan biztosíthatjuk a kényelmet számukra, és mit tehetünk a paraziták ellen? Egy szegedi állatorvos válaszol. Mutatjuk, mit kell tudni a téli kutyatartás négy alapvető feladatáról.

Tacskó napszemüvegben, és kabátban, minden feltétel megfelel téli kutyatartás szabályainak.
A téli kutyatartást nem szabad félvállról venni, mindössze csak négy feladatot kell teljesíteni. Fotó: Shutterstock

A téli kutyatartás szabályai egy szegedi állatorvos szerint

Dr. Rengei Antal négy alapvető feladatot sorolt fel, amit teljesítenünk kell a négylábúak egészsége érdekében. Ezek közé tartozik a megfelelő táplálék biztosítása, a meleg otthon vagy kutyaól, a jól bélelt ruházat, valamint a parazitamentesítés. 

Az első és legfontosabb a kalóriadús és tápanyagban gazdag élelem. Lapunknak elmondta, a kutya étrendje nagyban függ attól, hogy bent vagy kint tartjuk. A kinti, aktív életmódot folytató kutyáknak több energiára van szükségük a tél idején, ezért célszerű a zsírosabb és az energiával telített tápot adni nekik. Míg a bent tartott kedvencek étrendjén nem kell változtatni, a fűtött lakás elegendő a testhőmérsékletük fenntartásához. A kinti kutyák számára viszont elengedhetetlen a megfelelő méretű és jól szigetelt fekhely, amelyet az állat a saját testhőjével képes felmelegíteni - tudtuk meg az állatorvostól. Hozzátette, hogy a vízfogyasztás télen is alapvető szükséglet. Bár a kutyák télen kevesebbet isznak, a friss víz biztosítása ilyenkor is elengedhetetlen, és ügyelni kell arra, hogy az ne fagyjon meg. 

Kabát vagy cipő?

A téli öltöztetés dilemmát okoz, annak kérdése sok gazdit foglalkoztat. Dr. Rengei Antal szerint a fiatal és egészséges kutyák kabát nélkül is boldogulnak, mert a mozgásuk során megőrzik testhőmérsékletüket. Idősebb, beteg vagy sérült kutyáknál a kabát komoly védelmet nyújthat. A cipő elsődleges funkciója nem a divat, hanem a védelem. A lábbeli különösen a sózott, jeges járdák ellen nyújt hasznos védelmet, de fontos, hogy a séta után tiszta, langyos vízzel megmossuk a kutya lábát.

Az alapvető szükségletek és a védelem biztosítása mellett a parazitamentesítés sem maradhat el. A kullancsok, bolhák és szívférgek elleni védelem egész évben fontos, hiszen az enyhe telek miatt a paraziták könnyen átvészelik a hőmérséklet-ingadozásokat, vagyis már nem mindig igaz az a tévhit, hogy a hidegben elpusztulnak. A modern készítmények hatékonyak és biztonságosak, így egész évben alkalmazhatóak. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

