Tíz év szünet után újra csúcson: Wéber Vanda visszatérése az úszás világába

Tíz év szünet után tért vissza az úszás világába Wéber Vanda főtörzsőrmester, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelkedő sportolója. Gyerekként egy fizikatanár miatt hagyta abba, felnőttként viszont újra megtalálta helyét a medencében – ma már sorra nyeri az 50 méteres úszás számokat a BM versenyein.

Munkatársunktól

A úszás iránti szeretet Wéber Vanda életében korán kezdődött, hatévesen tanult meg úszni, édesanyja unszolására, aki egy gyermekkori baleset miatt különösen fontosnak tartotta a vízbiztonságot. A fiatal Vanda gyorsan kiemelkedett tehetségével, edzője pedig hamar versenyzői pályára irányította. Hétköznapjait az úszás töltötte, hajnalban edzett, majd iskolába ment, délután újra vízbe ugrott – írja a Zsaru Magazin.

Wéber Vanda az úszásért kapott érmeivel
Wéber Vanda a BM úszóversenyein rendre az 50 méteres úszás számok győztese. Fotó: Szabó Gabriella

Úszókarrierjének fizikatanár vetett véget

Középiskolásként azonban egy fizikatanár szigorúsága miatt kénytelen volt feladni a sportot. 

Középiskolában a fizikaóra volt az első, mivel reggel hattól edzésem volt, mindig késtem 5-10 percet. A tanár ezt nem nézte jó szemmel, és hiába állt mellém az osztályfőnök meg az igazgató, megbuktatott. A szüleimmel leültünk, és azt mondták, a tanulás az első. Azon a nyáron hagytam abba az úszást. 

– fogalmazott. Bár évekig távol maradt a úszás világától, a szenvedély sosem múlt el. Tíz év kihagyás után, egy régi csapattárs hívására újra medencébe ugrott.

Tíz év kihagyás után tért vissza az úszáshoz

A rendészeti pályán dolgozó főtörzsőrmester ma is rendszeresen edz, és az úszás minden formáját élvezi. A BM úszóversenyein évek óta az 50 méteres számok uralkodója, de más sportágakban is jeleskedik, fekvenyomásban, súlylökésben és futásban is dobogós.

2023-ban a madeirai rövidpályás Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, 2025-ben pedig újabb célokat tűzött ki, a ciprusi és a lengyel úszás versenyeken is szeretne bizonyítani.

