22 perce
Ne etesd őket csak úgy! Nagyobb kárt okozol, mint gondolod
Sokan jó szándékkal visznek kenyeret a tópartra, de az ártatlan madáretetés súlyos következményekkel járhat, ami a vízimadarak egészségét illeti. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogy a kedves gesztus ne forduljon kárukra.
A tóparti séták egyik legkedvesebb pillanata, amikor gyerekek és felnőttek lelkesen etetik a kacsákat, hattyúkat, récéket – legtöbbször kenyérrel vagy péksüteménnyel. A jó szándék azonban nem mindig jár jó következményekkel. Mutatjuk, miért káros a vízimadarak etetése.
Életmódjuk egészen más, ezért nem ajánlott a vízimadarak etetése
A vízimadarak életmódja, különösen a hideg évszakra tekintettel, alapjaiban tér el a klasszikus téli etetőkben csipegető énekesmadarakétól. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ne etessük a vízpartokon élő madarakat.
Etetésük következtében felhagyhatnak a természetes táplálkozással, amely komoly megbetegedéseket okoznak az állatoknak. Az elkényelmesedő szülők a megszokott etetőhelyekre kísérik fiókáikat, az egyoldalú kenyérdiétából fakadó úgynevezett angyalszárny betegség élethosszig tartó röpképtelenséget okoz. Etetésük továbbá jelentősen növeli a zsúfoltságot, amely komoly agresszív viselkedést válthat ki a madarakból, nem mellesleg a fertőző betegségek is pillanatok alatt elterjednek az egyedek között. Nem utolsósorban komoly patkányinvázió alakul ki a szanaszét hagyott kenyércafatok miatt - olvasható a Magyar Madártani és Környezetvédelmi Egyesület oldalán.
Ördögi kör kezd kialakulni
A rendszeres etetés egy öngerjesztő folyamatot indít be. A vízimadarak etetése már a kora nyári szezonban elkezdődik, emiatt ősszel sokan nem vonulnak el, hanem a népszerű etetőhelyeken maradnak.
A madarak látványa újabb embereket vonz, akik szintén etetni kezdenek – így évről évre nő a madarak száma, egyre több példány költ ezeken a helyeken, és az egész folyamat újratermelődik.
Ha etetsz, akkor azt tedd felelősségteljesen
Ha mégis etetni szeretnénk a vízimadarakat, tegyük azt felelősségteljesen, olyan eledellel, amely nem árt az egészségüknek. Kenyérfélékkel semmilyen körülmények között sem szabad kínálni őket. Sokkal jobb megoldás, ha a tópartok közelében kihelyezett automatákból vásárolunk speciális madáreleséget.
Ezek jellemzően granulátum formájú tápok, amelyeket szemenként a vízbe dobva érdemes adagolni. A szegedi Búvár-tónál található gépből például már 200 forintért vásárolhatunk ilyen, a madarak számára biztonságos tápot.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Elveszett egy cica, ahogy a kis gazdi keresi, annál cukibb levelet biztosan nem olvasott senki!
Egy szentesi orvos csodaszerként hirdette az engedély nélküli injekciót – videóval
Szegedi hírek
- Kapu Tibor mellett két egyetemistát is díjaztak a Highlights of Hungary gálán
- A Délvidéki Ház nagyszabású eseménynek ad otthont, újabb fotókiállítás Szegeden
- Ezért ne dőlj be a bolti és mobil fűtőtesteknek – nem minden esetben gazdaságosak
- Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?
- Az ingatlan-átadás buktatói – mit tegyél, ha az előző tulaj nem költözik ki?