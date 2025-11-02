Ne etesd őket csak úgy! Nagyobb kárt okozol, mint gondolod

A tóparti séták egyik legkedvesebb pillanata, amikor gyerekek és felnőttek lelkesen etetik a kacsákat, hattyúkat, récéket – legtöbbször kenyérrel vagy péksüteménnyel. A jó szándék azonban nem mindig jár jó következményekkel. Mutatjuk, miért káros a vízimadarak etetése.

A vízimadarak helytelen etetése kockázatos, de vannak sokkal jobb megoldások. Fotó: Karnok Csaba

Életmódjuk egészen más, ezért nem ajánlott a vízimadarak etetése

A vízimadarak életmódja, különösen a hideg évszakra tekintettel, alapjaiban tér el a klasszikus téli etetőkben csipegető énekesmadarakétól. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ne etessük a vízpartokon élő madarakat.

Etetésük következtében felhagyhatnak a természetes táplálkozással, amely komoly megbetegedéseket okoznak az állatoknak. Az elkényelmesedő szülők a megszokott etetőhelyekre kísérik fiókáikat, az egyoldalú kenyérdiétából fakadó úgynevezett angyalszárny betegség élethosszig tartó röpképtelenséget okoz. Etetésük továbbá jelentősen növeli a zsúfoltságot, amely komoly agresszív viselkedést válthat ki a madarakból, nem mellesleg a fertőző betegségek is pillanatok alatt elterjednek az egyedek között. Nem utolsósorban komoly patkányinvázió alakul ki a szanaszét hagyott kenyércafatok miatt - olvasható a Magyar Madártani és Környezetvédelmi Egyesület oldalán.

Ördögi kör kezd kialakulni

A rendszeres etetés egy öngerjesztő folyamatot indít be. A vízimadarak etetése már a kora nyári szezonban elkezdődik, emiatt ősszel sokan nem vonulnak el, hanem a népszerű etetőhelyeken maradnak.

A madarak látványa újabb embereket vonz, akik szintén etetni kezdenek – így évről évre nő a madarak száma, egyre több példány költ ezeken a helyeken, és az egész folyamat újratermelődik.

Ha etetsz, akkor azt tedd felelősségteljesen

Ha mégis etetni szeretnénk a vízimadarakat, tegyük azt felelősségteljesen, olyan eledellel, amely nem árt az egészségüknek. Kenyérfélékkel semmilyen körülmények között sem szabad kínálni őket. Sokkal jobb megoldás, ha a tópartok közelében kihelyezett automatákból vásárolunk speciális madáreleséget.