november 2., vasárnap

Achilles névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

26 perce

Ne etesd őket csak úgy! Nagyobb kárt okozol, mint gondolod

Címkék#veszély#etetés#vízimadár

Sokan jó szándékkal visznek kenyeret a tópartra, de az ártatlan madáretetés súlyos következményekkel járhat, ami a vízimadarak egészségét illeti. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogy a kedves gesztus ne forduljon kárukra.

Kis Zoltán

A tóparti séták egyik legkedvesebb pillanata, amikor gyerekek és felnőttek lelkesen etetik a kacsákat, hattyúkat, récéket – legtöbbször kenyérrel vagy péksüteménnyel. A jó szándék azonban nem mindig jár jó következményekkel. Mutatjuk, miért káros a vízimadarak etetése.

vízimadarak etetése egy gyerekkel
A vízimadarak helytelen etetése kockázatos, de vannak sokkal jobb megoldások. Fotó: Karnok Csaba

Életmódjuk egészen más, ezért nem ajánlott a vízimadarak etetése

A vízimadarak életmódja, különösen a hideg évszakra tekintettel, alapjaiban tér el a klasszikus téli etetőkben csipegető énekesmadarakétól. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ne etessük a vízpartokon élő madarakat.

Etetésük következtében felhagyhatnak a természetes táplálkozással, amely komoly megbetegedéseket okoznak az állatoknak. Az elkényelmesedő szülők a megszokott etetőhelyekre kísérik fiókáikat, az egyoldalú kenyérdiétából fakadó úgynevezett angyalszárny betegség élethosszig tartó röpképtelenséget okoz. Etetésük továbbá jelentősen növeli a zsúfoltságot, amely komoly agresszív viselkedést válthat ki a madarakból, nem mellesleg a fertőző betegségek is pillanatok alatt elterjednek az egyedek között. Nem utolsósorban komoly patkányinvázió alakul ki a szanaszét hagyott kenyércafatok miatt - olvasható a Magyar Madártani és Környezetvédelmi Egyesület oldalán

Ördögi kör kezd kialakulni 

A rendszeres etetés egy öngerjesztő folyamatot indít be. A vízimadarak etetése már a kora nyári szezonban elkezdődik, emiatt ősszel sokan nem vonulnak el, hanem a népszerű etetőhelyeken maradnak.

A madarak látványa újabb embereket vonz, akik szintén etetni kezdenek – így évről évre nő a madarak száma, egyre több példány költ ezeken a helyeken, és az egész folyamat újratermelődik.

Ha etetsz, akkor azt tedd felelősségteljesen

Ha mégis etetni szeretnénk a vízimadarakat, tegyük azt felelősségteljesen, olyan eledellel, amely nem árt az egészségüknek. Kenyérfélékkel semmilyen körülmények között sem szabad kínálni őket. Sokkal jobb megoldás, ha a tópartok közelében kihelyezett automatákból vásárolunk speciális madáreleséget.

Ezek jellemzően granulátum formájú tápok, amelyeket szemenként a vízbe dobva érdemes adagolni. A szegedi Búvár-tónál található gépből például már 200 forintért vásárolhatunk ilyen, a madarak számára biztonságos tápot.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu