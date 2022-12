Advent harmadik hetében nem olyan meglepő, hogy jegyzettémaként a várakozás jut az ember eszébe. Főleg akkor, ha nem túl jó a műfajban. Én vagyok az, aki inkább elmegy gyalog, ha tíz percet kell várni a buszra városon belül, és leégeti az ételt, ha öt percet állni kellene mellette, mert elkezd addig is olvasni. Nem terem nekem rózsát a türelem, legfeljebb tövist. Iskolásként, amikor már tudtuk, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot, rendszeresen feltúrtuk a szekrényeket karácsonyi ajándékok után - elrontottuk saját magunknak a meglepetést. Pedig jó megtanulni várni. Már csak azért is, hogy az ember ne tépje szét a saját idegeit.

Advent idején a Megváltó születésére várunk, és ez nem idegtépő, inkább örömteli, hiszen már 2022 éve megszületett, amit tudunk is. Hanem az élet tele van olyan helyzetekkel, amikor a bizonytalan a várakozás tárgya. Karácsonykor, gyerekként tudni akartuk, vajon biztosan megkapjuk-e, amire vágyunk, és szerintem a felnőttekkel is ez a helyzet, felnőtt életükben. Vajon tényleg megtörténik, ami elé olyan örömmel nézünk? Tényleg sikerül, amit elterveztünk? Pedig van, amit nem szabad siettetni. Egyrészt nem érünk el vele semmit, mert van, aminek meg kell érnie - másrészt a várakozás teret ad a gondolkodásnak is

Közhely, hogy gondold meg, mit kívánsz, mert a végén megkapod! Éppen ez a várakozás nagy csapdája. Az ember fején átfut a legjobb és a legrosszabb is, nehéz a bizonytalan hullámaira hanyatt dobnunk magunkat, és vitetni a kis lelkünket az árral. Kívánom mindenkinek, hogy végül megkapja, amire várt - és az az legyen, amire vágyott.