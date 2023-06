Minden júniusban nagy kíváncsisággal várják a Tisza környezetében élők, hogy a három éve, a Tisza iszapjában fejlődő tiszaviráglárvák előbújjanak, megkezdjék az átalakulásukat, majd násztáncot járjanak, lenyűgöző látványt nyújtva ezzel. Ennek mi is részesei voltunk szerda este a Tiszán. Kipper György, a Tiszavirág Sportegyesület elnöke volt ebben segítségünkre, akinek hajójába mi is beszállhattunk mások mellett, hogy videókat készíthessünk olvasóink számára, valamint fotón is megmutassuk az apró állatokat.

Ugyan már a Partfürdő kapujában úgy fogadtak minket, hogy nem igazán látunk már semmit, mert idén nagyon hamar, pár nap alatt lezajlott az igazán szép látványt nyújtó tömeges rajzás, mi mégis nagy reményekkel lépkedtünk a vitorlás kikötőbe és szálltunk hajóba. De hasonló reményekkel ülhetett ki az több tucat szegedi is a Tisza-partra szerda este, akik láthatóan azt várták, hogy szemügyre vehessék közelebbről a kérészeket.

Tény, hogy a tömeges násztáncról lemaradtunk, de így is csodás élményt adott a pár száz kérész az alkonyati órákban. Egyébként a Kiskunsági Nemzeti Park beszámolója szerint a rajzás időpontja nem számítható ki pontosan, több mindentől függ. Befolyásolja például a hőmérséklet, a vízállás, a szélviszonyok és a felhősödés is. Azt sem lehet előre megjósolni, milyen mértékű lesz a rajzás. Közölték azt is, hogy vannak olyan évek, amikor a kérészek rajzásának intenzitása alulmarad a korábban tapasztaltakhoz képest.

Azon kívül, hogy egy rendkívül látványos esemény, fontos ökológiai jelentősége is van a tiszavirágzásnak. Számos hal-, madár- és békafaj táplálékául szolgálnak. Ilyenkor számtalan sirályt, csért, gémet, gólyát láthatunk, amint a terített asztalnál lakmároznak. Ezen túl a tiszavirág lárvája az aljzaton történő furkálással élőhelyet is teremt más mederfenéki élőlények számára. Hajdan a parasztgazdák is kihasználták a táplálékbőséget állataik takarmányozására. Ezt ma már nem lehet megtenni, mivel a tiszavirág védett, az elhullott állatok gyűjtése is tilos.