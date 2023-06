Göröncséri Virág nevét egyre többen ismerik hazánkban. A 14 éves szegedi diáklány tavaly szeptember óta állandó arca a közmédia gyerekcsatornájának: rendszeresen vezeti a Hetedhét Kaland című szórakoztató, ismeretterjesztő műsort és a Rímerdő című sorozatban is szerepet kapott. Most azonban a nemzetközi sportvilágban tette le a névjegyét, hiszen a varsói Fit Kid Európa Kupán egyéni bajnoki címet szerzett, ráadásul olyan korcsoportban, ahol nála egy évvel idősebbek is versenyeztek.

A Fit Kid a talajtorna, a tánc, a balett és a ritmikus sportgimnasztika ötvözete, ahol az akrobatikus, szertornász és erőelemek művészi showba vannak ágyazva. Virág 11 évvel ezelőtt kezdte el ezt tanulni, mondhatni a sors vezette ehhez a sporthoz.

Korábban görkorcsolyáztam, a terem másik, leválasztott felében pedig Fit Kid-órákat tartottak. Többször láttam őket és egyszer, amikor edzésről hazafelé indultunk, mondtam apukámnak, hogy szívesen kipróbálnám ezt is

– mesélte a szegedi diáklány. A próbaedzésen kiderült, hogy az edzők már korábban észrevették a kislányt, akihez mozgáskultúrája alapján szerintük pont ez a táncos torna illett volna legjobban. Így aztán Virág lecserélte a görkorit a függöny túloldalán lévő edzésekre.

Hétévesen volt az első országos versenyem. Ott ötödik lettem, a következő versenyen azonban már nyertem

– mesélte Virág, aki évről évre egyre jobb eredményekkel büszkélkedhet, tavaly például zsinórban három országos bajnokságon állhatott a dobogó legfelső fokára. Csapattal 2019-ben is nyert már Európa-kupát, egyéniben azonban ez idén sikerült először. Ennél magasabbra pedig nem is juthat ebben a sportban, hiszen világbajnokságot még nem rendeznek.

Persze a siker mögött nagyon kemény munka van. A heti négy Fit Kid-edzés mellett erőnléti edzésekre is jár, fókuszba került nála a továbbtanulás és mindezek mellett még az M2 Gyerekcsatornánál is dolgozik, vagyis valóban minden napja és annak minden órája precíz tervezést igényel, hogy mindenhol tökéletesen tudjon teljesíteni.

Szeptembertől nagy változás lesz az életemben, hiszen gimnáziumba megyek. Hamarosan kiderül, ott is bírom-e majd ezt a rengeteg dolgot egyszerre. Ez a sport nagyon megterhelő az izületeknek és a csontoknak is, de amíg csak lehetséges, szeretném folytatni. A jövő évet még biztosan végig versenyzem, jó lenne megvédenem a kupagyőztes címemet. Ha viszont választanom kell majd, valószínűleg ezt hagyom abba, mert a televíziónál képzelem el a jövőmet

– beszélt terveiről Virág, aki nyáron ismét a Rímerdő című sorozatot forgatja majd. A gyermekirodalom legszebb verseit bemutató kisfilmekben újra az erdei tündér karakterében láthatjuk.