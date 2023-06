Sándorfalva kincsestára címmel települési értéktár-bemutató kötetet jelentetettek meg. A Hunyadi Bizottság és az Agrárminisztérium pályázatán elnyert összegből olyan könyv született, amely nem csak a városról, hanem annak lakóiról is szól.

Ez egy olyan kincsesláda, amibe azokat az értékeinket raktuk, melyekre büszkék vagyunk. Sándorfalván 23 tétel szerepel a települési értéktárban. Ezekről nem csupán egy leírás készült, a kiadvány tele van személyes élményekkel, érzésekkel is. Hiszen ezek fejezik ki, hogy Sándorfalva milyen sokszínű

– fogalmazott Széll Gábor történész, a kötet szerkesztője. Hozzátette: 2019-ben már megjelentettek egy várostörténeti kiadványt, ehhez képest kellett tehát valami újat mutatni.

A fotókkal gazdagon illusztrált könyvben hagyományok, értékek, sőt receptek is megjelennek. De megismerhető belőle a Pallavicini-uradalom is, vagy éppen a római katolikus templom festményei. – Ezek olyan dolgok, melyek mindig is itt voltak velünk, de nem biztos, hogy mindenki fel is fedezte magának mindegyiket. Ezért a könyv segít abban, hogy az olvasók megismerjék, mi az, ami Sándorfalvát értékessé teszi – mondta Széll Gábor.

A kiadványban beszélgetések is olvashatók Ladányi Zsuzsa interjúinak köszönhetően arról, miért válhatott valami értékké és kik formálják azóta is ezeket. A kötet végén pedig névmutató alapján is kereshetők a megszólalók.

Azoknak, akik nem ismerik Sándorfalvát, ez a könyv útikalauz is lehet, hogy ha itt jár, miket lát. Akik pedig itt élnek, a benne lévő információk alapján pontosíthatják tudásukat. Nem véletlen, hogy a helyi iskolában is forgatják helytörténeti órákon

– fogalmazott Széll Gábor. A kiadvány az önkormányzatnál vásárolható meg.