Szent Antal az itteni oltárképen a kezében tartja Isten fiát, Jézust. Az ember is képes életet adni és amikor karjainkba vesszük a csecsemőt, Istent, az életet vehetjük a kezünkbe. Nem szabad úgy létezni, hogy rettegünk a bűn, a hiba lehetőségétől, akkor beszűkülhetünk, elbukhatunk. Létezésünk nemcsak széltében és hosszában, hanem felfelé is mérhető, hiszen úgy közeledhetünk az ég, a menny felé. A família is csak úgy fejlődhet, ha tagjai egymást segítik szellemi és lelki szinten egyaránt