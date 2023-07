Gyökeresen megváltozott az aratás. Nagyon nehéz, embert próbáló munka volt a kézi aratás, főleg az ilyen meleg időben, mint ami most is van. Én mindig sajnáltam az aratókat. Valamikor én magam is arattam, mert fiatalkoromban, alighogy kimaradtam az iskolából, a szüleim kitettek egy gazdához. Ott voltam télen-nyáron. Beletanultam aratásba, megtanultam a kaszálást is. A szép, álló gabonát vágjuk le, úgy tudják a marokszedők felszedni. Ez a munka apáról fiúra, anyáról lányra szállt. A gyerekeket mindig kivitték az aratásra, amit tudtak, abban segítettek. Nem volt apelláta, hiszen a család egész évi kenyeréről és az állatok takarmányozásáról volt szó