1967-ben rendezték meg először a Szegedi Ifjúsági Napokat – Galéria

Ma rendesen meglepődnénk, ha egy politikai nagygyűlés lenne az egyik fő attrakció a Szegedi Ifjúsági Napokon – de a kezdet kezdetén, 1967-ben ez senkinek nem volt szokatlan. A slágerparádé azonban valószínűleg jobban érdekelte a fiatalokat, mint a KISZ-es szónok: cikkünkben az első fesztivált idézzük fel.

Rendes esetben már kezdődne a Szegedi Ifjúsági Napok, de a Covid okozta helyzet miatt idén nem bulizunk a Partfürdőn. A legendás fesztivált, amiről úgy meséltek a „nagy öregek”, tele volt a belváros szórakozó fiatalokkal, 2003-ban élesztették fel: a 90-es években elsikkadt. Akkor már több mint húsz éve működött, először ugyanis 1967-ben rendezték meg, akkor még július legvégén. Ne olyan fesztivált képzeljünk el, belépőkkel és állandó helyszínnel, mint a mostani. A KISZ szegedi városi bizottsága szervezte „buliban” olyan programok szerepeltek, mint az 50-es évek óta szokásos nyári karneváli felvonulás, a Hamlet szabadtéri előadása, KISZ-nagygyűlés a Dóm téren.

Nagygyűlés és koncertek

Jobban hangsúlyozták a reggel tízes vasárnapi eseményt, mint a délutáni „nemzetközi slágerparádét” az újszegedi szabadtéri színpadon. Pedig lehet sejteni, hogy a fiatalságot a Syrius meg az Atlantis fellépése élénkebben foglalkoztatta, mint „az ifjúsági szövetség első politikai tömegdemonstrációja a KISZ VII. kongresszusa után”. Már napokkal a kezdés előtt beharangoztuk, hogy az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda segítségével mintegy ötezer fiatal érkezik az ország minden részéből, idegenvezetők kísérik őket. Szombaton, 29-én reggel 11 különvonattal és 17 autóbusszal jöttek a megyeszékhelyekről és Budapestről. 80 szegedi fiatalt készített fel az idegenforgalmi hivatal, hogy bemutassák a város nevezetességeit, a vendégek szállást, étkezési jegyeket kaptak.

Felvonulás Fantomasszal

A fesztivál eseményeiről a Délmagyarország is tudósított: érdemes kitérni a felvonulás élőképeire. A szalámigyár dolgozói a szegedi szalámi külföldi útjait mutatták be, „beszámítva a Holdat is, mint soron következő export-partnert”. A Kossuth Lajos sugárút–Széchenyi tér–városi tanácsháza–Kállai Ödön utca–híd–Vedres utca–Csanádi utca–Odesszai körút–Népkert sor útvonal mentén több tízezer szegedi és vendég gyűlt össze. Lehetett találkozni a felvonulók között Fantomasszal, de bemutattak „társadalmi életünk egy s némely fonákságát karikírozó jeleneteket” is. Ilyen volt a sütőipariak gördülő karikatúrája: alvó, lustálkodó „dolgozók” egy hivatalban, és a felirat, „Már csak 156 napot alhatunk az új mechanizmusig”. Lapunk karneváli szavazólapot is közölt, amin az olvasók kiválaszthatták, melyik produkció tetszett nekik a legjobban.

A muzsika alapja a hang

Augusztus elsejei tudósításunkban megtalálják a KISZ-nagygyűlésről írt beszámolót is, mi inkább a slágerparádéval foglalkozunk. Lapunk ugyanis rendesen lehúzta a zenés délutánt. Első fele, „Mondjuk ki kertelés nélkül: botrányosan gyenge volt. Elsősorban az Atlantis-együttes jóvoltából, melynek állítólag hőgutát kapott az erősítő berendezése, s a mikrofonja elé lépő Bencze Márta, Bakacsi Béla és Zalatnay Sarolta inkább blamálta (…) magát rendkívül vérszegény kíséretükkel. (…) a muzsika alapja a hang, s ilyet ritkán hallottunk tőlük.” A Syrius viszont nagy sikert aratott, és tudjuk azt is, hogy az egyik konferanszié Dévényi Tibor volt.