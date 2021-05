A 20. század elején el akarták töröltetni az érettségit

Lapunk első évtizedeiben is témát adott a sajtónak az érettségi, a vizsgákat 1850-ben vezették be. 1919-ben szegedi diákok el akarták töröltetni, tíz évvel később puskázáson kapott diáklányokról írtunk. Az is bekerült a lapba, amikor a leánylíceum éltanulója bukott meg.

Az érettségi vizsgák lapunk első évtizedeiben is témát adtak a sajtónak. Ha mással nem, a puszta ténnyel, hogy megtörténtek. 1850-ben léptették életbe az addig csak az osztrák gimnáziumok és reáliskolák szervezetére vonatkozó tanügyi szabályzatot – és ezzel együtt az érettségit – Magyarországon. Az 1989-es és a 2005-ös botrányokra szinte mindenki emlékszik, de korábban is előfordultak esetek, amik nagy port vertek fel a vizsgák, legalábbis helyben mindenképpen. El akarták törölni „Akasztás után mindig nagy vitatkozás támad arról, hogy el kell-e törülni a halálbüntetést, vagy sem. Éppen így az érettségi vizsgák előtt mindig fölelevenedik az a kérdés, hogy el kell-e törölni az érettségi vizsgák rendszerét, vagy sem." Ezeket a mondatokat 1911-es lapszámunkból idéztük, 1919-ben viszont már azt írtuk meg március 5-én: „(…) hétfőn kezdődött a szegedi középiskolai diákok tüntető mozgalma az érettségi ellen. (…) Összegyűltek a városháza előtt és kongresszust, vagy forradalmi gyűlést tartottak. (…) Elszántak voltak, komorak, kérlelhetetlenek. Csupa konok Cato, aki Kartago elpusztítását sürgeti." A követelést nem csak végzős tanulók, hanem fiatalabb diákok is támogatták. Úgy döntöttek, hogy a kormánybiztos elé járulnak, és a szociáldemokrata párt támogatását is kérik. Utóbbi elítélte a mozgalmukat, a kormánybiztos pedig éppen nem tartózkodott Szegeden. Kezdeményezésük így kudarcba fulladt, az érettségi vizsgákat azóta sem törölték el. Régen is puskáztak 1929. május 24-én arról tudósítottunk, hogy megszületett az idei érettségik szenzációja. Három kereskedelmista „maturandus diákkisasszonyt" puskázás bűntette miatt felfüggesztett a tanári konferencia. Egy jó tanuló segíteni akart társainak a német írásbeli érettségiben, de rosszkor dobta hátra a puskát. Éppen akkor lépett be az egyik felügyelő tanár, amikor a papír a földre hullott, és lebuktak. Más­nap, amikor francia nyelvből és kereske­delmi levelezésből érettségiztek, újabb két lányt kaptak puskázáson. A rajtakapottak közül a segítőket nem érte szankció, a többiek érettségijét felfüggesztették. Izgult, megbukott Az érettségi elleni érvként többen felhozták a Délmagyarország első évtizedeiben, hogy némelyik tanuló annyira izgul, hogy amiatt nem tud teljesíteni. 1934 július 17-én írtuk meg, hogy a szegedi leánylíceumban néhány kimondottan jó tanuló ért el nagyon rossz érettségi eredményeket. Az ügy azért jutott el a sajtóig, mert „Az egyik megbuktatott növendék (…) az eredmény hallatára ájultan esett össze. Napokig ápolták otthon súlyos ideglázzal (…) mivel állapota súlyosbodott, be kellett szállítani az idegklinikára (…). Állapota jelenleg is olyan súlyos, hogy édesapját és testvéreit sem engedik be hozzá. Nem várta a bukást, orvosi pályára készült és mindig jó eredményű tanuló volt. A vizsgán viszont annyira félt, hogy nem tudott a kérdésekre értékelhető válaszokat adni."