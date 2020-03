A táncház spontán öröme, annó 1978 – Fotók

Újragondolt Annó rovatunkban Somogyi Károlyné fotóin doktornők és doktor urak fogják megtalálni fiatalságukat. Fotóriporterünk a SZOTE egyetemi néptánccsoport próbáján járt 1978-ban.

1978 márciusában Somogyi Károlyné a Szegedi Orvostudományi Egyetem néptánccsoport próbáján járt, az akkori vasutas művelődési házban. A Sebő Ferenc, Halmos Béla, Novák Ferenc és mások által az évtized elején elindított táncházmozgalom ekkor már spontán terjedt. A szegedi orvoshallgatók is szívből, a tánc öröméért tanulták a néptáncokat. S a néptánc szimbolikus jelentései is spontán alakultak akkor még.

A csoport 1978-ban már fellépési meghívásokat is teljesített. No nem mintha, teszi hozzá a Délmagyarország cikke, az egyetemi „kultúrost”, aki ilyet szervezhetett volna nekik, sokat látták volna. És a KISZ is egy alkalommal rendezett táncházat az egyetem klubjában, ahol is megragadta az alkalmat, hogy megfizettesse velük a tagsági díjat.

A csoport mellett Nagy Albert, az akkori ÉDOSZ együttes művészeti vezetője végezte hallgatók szakszerű irányítását, s a zenekarban is ÉDOSZ-tagok muzsikálnak. Ugyanis csak egyetlen orvoshallgatót találtak, aki „elbírt„ a hangszerrel. Nagy Albert 2009-ben hunyt el. 1972-től a Szeged Táncegyüttes művészeti vezetője, később vezetője volt, 2001-ben pedig Harangozó Gyula-díjjal tüntették ki.

A SZOTE néptánccsoport vezetője pedig a hallgatók közül került ki, az akkor negyedéves Avramov Katalin, aki ma elismert neurológus Szegeden.