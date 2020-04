Amikor még Ladával ment balesethez a rendőr – Fotók

Újragondolt Annó sorozatunkban ezúttal Somogyi Károlyné fotóiból mutatunk meg párat, melyben szemlélteti a tavaszi közlekedés veszélyeit.

„Télen garázsban pihent gépjárművek kerültek ismét az utakra, hogy kitavaszodott. Megszaporodtak az olyan járművezetők is, akiknek ismét meg kell szokniuk a forgalmat, a vezetési készségüknek jártassággá kell válnia. Ez fokozott óvatosságot kíván még a rutinosabb vezetőktől is: a baleseti statisztikák tavasszal mindig sötétebb képet festenek közlekedési morálunkról is.” – írta a Délmagyarország 1978. április 15.-i számában kollégánk.

Azóta rengeteg minden változott. Már télen is nagyon sokan ülnek autóba még akkor is, ha tudják, hogy veszélyesebbek az utak, mint nyáron. A látási viszonyok, az útra fagyott vízpára, az ónos eső mind baleseti tényezők. Persze azóta az autók is rengeteget fejlődtek, és sok biztonságtechnikai elemmel bővültek.

Mindezek mellett tavasszal valóban sok baleset történik azon egyszerű oknál fogva, hogy többen vannak az utakon. Somogyi Károlyné balesetfotói az Algyői úton készültek, ahol a Trabant egy szabálytalan előzés miatt jutott a képen látható sorsra. Az útszakaszon egyébként mind a mai napig történnek balesetek, de azóta plusz sávokkal, sávelválasztó betonelemekkel és körforgalmakkal tették biztonságosabbá a közlekedés menetét.

Bár folyamatosan közlekedünk, évszaktól függetlenül, pár dolgot nem szabad ilyenkor sem elfelejteni. Ilyen az évszaktól függően a gumiabroncs leváltása, vagy a soron következő műszaki vizsga.