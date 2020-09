Egy nap alatt kétszázezerszer futották körbe a Stefániát – Fotók annó 1991

A megújult Délmagyarország egyik első szegedi rendezvénye volt az egynapos ultramaraton-futás 1991 nyarán. Gyenes Kálmán remek fotóival!

Árnyékban 35 fok volt és level sem rezdült – így startolt el 1991. július 13-án a Délmagyarország napilap által rendezett szegedi ultramaraton két versenye. A pályán a múzeumtól a körútig kellett a lehető legtöbbször körbefutni a Stefániát, a mezőny egy részének 12 óra alatt, másik részének 24 óra alatt. A 24 órás verseny győztese, Bogár János miskolci futó majdnem 200.000-szer (pontosan 199.871-szer) tette meg az 1240 méter hosszú pályát egy nap alatt, míg a félnapos versenyen győztes Fazekas Lajos 114.130 kört tett meg.

Az ultramaratoni verseny Szeged komoly maratoni hagyományaihoz méltó volt: profi versenyzők indultak és az egynapos ultramaraton egyben az Európa Kupa 10 erőpróbából álló sorozatának negyedik állomása is volt.

A 12 órás futásban 33-an álltak rajthoz, köztük a vajdasági Jánosi Elvira, akinek legjobbja 12 óra alatt 76,8 megtett kilometer volt. Az egynapos versenyben a magyarok mellett amerikai, szovjet, német, jugoszláv, francia, finn, cseh és szlovák ultramaratonisták is ott voltak. A legjobb nevezési idő a szovjet Valerij Gubar neve mögött állt: 24 óra alatt 262.7 km-t futott.

A magyarok közül az apátfalvi születésű Sipos István, a Szegedi VSE ultramaratonistája is rajthoz állt, addigi legjobbja 238 km volt, a verseny időpontjában az 1990-es EK-összesítésben az ötödik helyen végzett és 1991-ben megnyerte a párizsi 24 órást. Sipos pályája azonban az 1990-es években sokkal feljebb ívelt: 1994-ben hatalmas fölénnyel nyerte a Trans America, Los Angeles és New York közötti 4708 kilométeres futóversenyét, a távot 517 óra és 43 perc alatt tette meg, 46 órával a második helyezett előtt. 1998-ban pedig világcsúccsal nyerte az 5000 kilométeres Self-Transcendence 3100 Mile Race versenyt. Új 5000 kilométeres világcsúcsa 46 nap 18:38:48 –as idő volt. Jelenleg is országos csúcstartó 6 napos futásban (756 km), 1000 kilométeren (7 nap 23:45:23), és 1000 mérföldön (12 nap 22:52:37). 2000-ben pedig máig emlékezetes millennium vállalkozással 20.500 kilométert futott Magyarországon.

– Úgy érzem jó formában vagyok, a tervem mindvégig az volt, hogy valami nagyot futok. De közbejött a nagy hőség, így aztán óvatos leszek. No majd meglátjuk! Mindenesetre óriási mezőny jött össze, hiszen Mravlje, Delhotal, Gubar a világ élmezőnyét képezik. Azt hiszem a szegedi verseny máris sikeres…„ – nyilatkozta a Délmagyarországnak Sipos István. A versenyző végül 5. lett, alig lemaradva Valerij Gubartól.

A mezőny 1991. július 13-án szombaton délben rajtolt el, s az egynapos futók másnap 12 óráig rótták a kilométereket, 12 órás versenyben pedig már éjfél után győztest hirdettek. Az ultramaraton egyben a megújuló, és a városban nagyobb szerepet vállaló Délmagyarország első komoly rendezvénye volt. A lapot 1990-ben a francia Nice Press Invest csoport vette meg és a Délmagyarország ügyvezető igazgatója, Christian Théodose támogatotta az újság közösségi kezdeményezéseit (az ultramaraton befutója így került július 14-re). A verseny mellett a Móra-parkban nonstop programokat rendeztek, az eredményhirdetéskor pedig a River együttes koncertezett.

A versenyek végeredménye

Schöller Kupa, 12 órás futás (37 induló):

1. Fazekas Lajos 141.769 km,

2. Szűcs Antal 140.783,

3. Győri Ferenc 136.711 (mindhárom magyar)

4. Hary Arndt (német) 135.733,

5. Gábor József (magyar) 128.004,

6. Peter Buc (csehszlovák) 119.353.

DAP Kupa, 24 órás futás (29 induló):

Férfiak:

1. Bogár János (magyar) 247.840 km,

2. Peter Polák (csehszlovák) 237.841,

3. Seman Stefan (csehszlovák) 233.070,

4. Valerij Gubar (szovjet) 224.989,

5. Sipos István (magyar) 223.085,

6. Koratecki Valeri (szovjet) 213.200.

Nők:

1. Tamara Merzlikina (szovjet) 175.220

2. Jánosi Elvira (jugoszláv) 98.297