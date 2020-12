Ennyi gyufaszálból építették fel a Fogadalmi Templomot – Fotó annó 1933

De a nagy munka végén öngyújtó után nézett a két Wittmann fivér, mert a gyufaszálakat már látni sem bírták.

Kétmillió száztizenötezer szál gyufát egy átlagos család 580 év alatt használ el, hacsak nem vacak a gyufa vagy nem láncdohányos valaki, mert úgy 250 év alatt. De akkor sem 3 év alatt, mint az a két szegedi iparoslegény, akik 1930 és 1933 között gyufaszálakból építették fel a szegedi Fogadalmi templomot. Wittmann József állástalan festősegéd és fivére, Wittmann Ferenc köteles iparossegéd a gazdasági világválság okozta munkanélküliség közepette gondolták ki a nagy művet. A Fogadalmi templomot nem sokkal korábban, 1930. október 24-én szentelték fel.

A gyufaszálakat kezdetben a szegedi gyufagyár finanszírozta, de érthető okokból utánaszámoltak: 2.115.00 szám gyufa az mégiscsak 21.150 doboz.

A Délmagyarország 1933 május 5-én számolt be a Wittmann fivérek művéről. A makett százszor kisebb volt az igazinál, de egyébként a Fogadalmi templom minden részlete a helyén volt, még a homlokzat freskói és a kőoroszlánok is. A szegedi Felhő utcában, ahol Wittmannék laktak, csodájára jártak a népek. A fivérek előbb részletes rajzokat készítettek a téren, majd kiszámították az arányokat és türelmes munkával felépítették a dómot. A két fiú napi 10-12 órát dolgozott az építményen, a gyufaszálakat faragták, reszelték, simították és enyvvel ragasztották össze.

— A Józsinak évek óta nincs állása, a Ferinek is alig, hetenként 2-3 napot dolgozik —, mesélték 1933-ban a Wittmann fiúk. – Így volt időnk a munkához. Dolgoztunk reggeltől estig, sokszor éjfélig is. Százszor is meg kellett ismételni egy-egy részlet megépítését, mert rossz volt, vagy összedőlt. De végre kész van.

Az biztos, hogy évekig nem veszünk gyufát a kezünkbe, annyira elegünk van belőle… Már néztünk is öngyújtó után…

A gyufaszál-dómot 1933-ban bemutatták Glattfelder Gyula megyés püspöknek is, majd az V. Szegedi Ipari Vásáron kiállították. A Wittmann fúk mesterműve 1937-ben szerepelt a Budapesti Nemzetközi Vásáron, ahol az iparügyi miniszter megmutatta az osztrák szövetségi elnöknek.

Wittmannéknak a 2010-es években követője is akadt a szegvári Körmendi Ferenc személyében.