Kik vagytok, veteránok? Annó 1978

Újragondolt Annó rovatunkban Somogyi Károlyné fotóriportert követjük 1978-ban szegedi munkásmozgalmi veteránok köszöntésére.

Somogyi Károlyné fotója 1978 tavaszán készült a szegedi kendergyárban, ahol munkásmozgalmi veteránokat köszöntöttek. Nevüket nem ismerjük, de az a képről is látszik, hogy nem elnökségi asztalokhoz szokott emberek. Egy idősotthon mozivetítésén is készülhetett volna a kép. A cikk szerint ők a “munkásmozgalom veteránjai, a párt Szegeden élő régi harcosai, akik baráti találkozóra gyűltek egybe” a kendergyár dísztermében.

De még a munkásmozgalmi veterán kifejezés sem teszi világossá, hogy milyen csatákban harcoltak ők együtt. Az 1950-60-as években a veterán még a második világháború előtti munkás- és szakszervezeti mozgalom alakjait jelentette és állandó jelzője a “forradalmi munkásmozgalom veteránja” volt. A forradalomi szó lassan lekopott, a mindenfelé meghívott Tombácz Imre veterán is elhunyt, és az 1970-es években már a háború után korán a kommunista pártba lépő embereket kezdték veteránként meghívni a ünnepekre (itt április 4-re). Sőt, egyes cikkek már az ifjúsági mozgalom veteránjairól is beszéltek, hiába, már akkor is telt az idő.

A képen látható idősek közül csak kevesen lehettek a díszünnepségek és koszorúzások állandó résztvevői, vagy ha igen, akkor a pártszervezeti, tanácsi, egységfrontos, kiszes és úttörő vezetők felsorolása után rendszerint ők voltak a név nélkül hagyott, továbbá megjelent veteránok a tudósításban. Nevüket egyik cikk sem jegyezte fel, legfeljebb egyik-másik pártszervezeti káderesnek volt évről-évre fogyó listája róluk.

Nem tudjuk, hogyan gondolkodtak. Lehettek sodródó emberek, akik féltek a jövőtől, lehettek hithű kommunisták vagy lehettek fafejű marxisták, akiknek semmi humora nem volt a Rákosi-rendszerhez, vagy ezek keveréke is lehettek. Így a képről azonban szakasztott olyanok, mint nagyanyáink és nagyapáink.