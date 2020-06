Korábbi besúgója szervezte Németh László irodalmi estjét, annó 1968

Találkozó Németh Lászlóval, Darvas Józseffel, Bitskey Tiborral. Nem is az Aczél-korszak lenne, ha nem az író besúgója szervezte volna irodalmi estjét.

1968. október 9-én a Vásárhelyi Ünnepi Hetek alatt a Magvető könyvkiadó rendezett irodalmi estet a Petőfi Művelődési Házban. Abban a korban járunk, amikor tízezer példányban fogytak verseskötetek és egy-egy jobb szerző hamar megérte a válogatott kiadást, majd esetleg még életében az életműsorozatot is. Ehhez fogható volt az érdeklődés az irodalmi est iránt is, amelyen Németh László, Bibó Lajos, Darvas József, Pákozdy Ferenc és Papp Lajos volt jelen, és olyan előadóművészek tolmácsolták a műveket, mint Bitskey Tibor, Berek Kati, Margitai Ági és Koncz Gábor.

Nem csoda, hogy nagy esemény volt. A Magvető és a Szépirodalmi kiadó akkoriban kezdte meg Németh László életműkiadását, készült Bibó Lajos novellaválogatása, valamint a Vásárhelyen született Papp Lajos költő kötete is nem sokkal korábban jelent meg. Alföldi irodalmi est akkoriban nem létezhetett a „kádári” írószövetség elnöke, Darvas József nélkül, s a Vásárhelyhez ezer szállal kötődő Pákozdy Ferenc költő (József Attila egyik első értő kritikusa volt) gyűjteményes verskötetére is kíváncsi lehetett a közönség. Erre a találkozóra ma is telt ház lenne.

Németh László elmondta, hogy a Hódmezővásárhelyen talált oltalomnak, szellemi serkentésnek köszönheti művei ötödét, köztük a legfontosabbak itt kerültek tető alá. „Ha munkásságom lényegét egyetlen kérdésben kellene összegeznem, az ez lenne: Van-e értelme az adott, nagy nehézségek közt az erkölcsi harcnak? Tán megfigyelték, hogy az én drámáim hősei, mint föl is rótták már, nemcsak aránytalan feladatba vágó, de korai, betegséggel, szívós vonzalmakkal gúzsba is kötött emberek, akik mégsem képesek föladni a maguk lelkiben s a világban a jobb kicsikarását.”

Másnap Németh Lászlót meghívta a Bethlen Gimnázium, ahol egykor tanított, hogy tartson rendhagyó órát. Vele tartott Margitai Ági és Bitskey Tibor, valamint Kristó Nagy István, a Magvető kiadó lektora. A tanóra, mondta Németh László, a legcsodálatosabb dolog. „Ott ülünk az üvegharang alatt, ahová bevihetjük az egész nemzet sorsát, a természet nagy találmányait, a mindenséget”.

A szép tablónak azonban mégiscsak az Aczél György-korszak adta a hátteret.

Az irodalmi esetet a Magvető későbbi igazgatója, a sándorfalvi születésű Kristó Nagy István rendezte. Ő volt az, akinél 1945 szeptemberében Németh László meghúzódott Vásárhelyen, s akinek családját az Égető Eszter regényalakjai megörökítették. Nagy szerepe volt az életműkiadás megjelentetésében is, igaz, Péter László szerint megcsonkított szövegeket.

Ebben az időben a magyar kultúrpolitikát hivatalosan és a háttérből is a „támogatni-tűrni-tiltani” ideológusa, Aczél György irányította mint az MSZMP KB titkára. Ő tudhatta, de a közönség nem, hogy Kristó Nagy István 1945 és 1963 között önkéntes alapon az állambiztonság besúgója volt, és jelentéseket írt, többek között éppen Németh Lászlóról.