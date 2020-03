Munkásőr szerenád a nemzetközi nőnapon, annó 1978

Újragondolt Annó sorozatunkban Somogyi Károlyné fotói „nemzetközi-nőnapi” ünnepségre visznek el. Csupa spontán arc és csupa férfi a munkásőr zenekarban.

A teremben igazi nőnapi örömzenélés készül, Somogyi Károlyné fotóriporterünk megannyi tüzesen ifjú munkásőrzenészt fotózott. A bordányi művelődési ház nagytermében vagyunk, 1978. március 7-én és éppen a nőnap – azazhogy a nemzetközi nőnap – megyei ünnepsége zajlik. Az emelvénynél Jakab Sándor, az MSzMP Központi Bizottságának tagja, a KB osztályvezetője beszél.

Az üzenet akár ma is érvényes lehet, ha a nőnap elől már le is kopott a nemzetközi jelző. A nők egyenjogúsítása társadalmi érdek, az egyenlő jogokról nem csak március 8-án kell beszélni s egyébként is igazságtalan, hogy a nemzeti össztermék 40 százalékát előállító nők kevesebbet keresnek.

A bordányi művelődési ház nagytermében szépen összegyűltek a hölgyek, a pódium azonban szűknek bizonyult a nagyszámú elvtárs számára. Az asztal mögé plusz 2 sor szék került, épphogy elfértek az úttörők és a virágcsokrok (kattintson galériánkra!).

A 68. Nemzetközi Nőnap megyei ünnepségén megjelent Tóth Szilveszterné, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titkára, Török József, a szegedi városi pártbizottság első titkára, Jáhni László, a szegedi járási pártbizottság első titkára, dr. Dobóczky Károlyné, a Szakszervezetek megyei Tanácsának titkára és Molnár Sándor, a Hazafias Népfront megyei titkára. Az elnökségben helyet foglaltak Szeged és a szegedi járás országgyűlési képviselői, a megye nőmozgalmának felelős vezetői is. Ünnepi beszédet Jakab Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a KB osztályvezetője mondott – így az újság.

A központi ünnepség mellett a nagyvállalatoknál is tartottak nőnapi gyűlést. A Délmagyarország március 9-én a ruhagyár nőnapi gyűléséről számolt be, innen is vannak fotóink: