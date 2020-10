Stefánia, reggel, kuka, Trabant – Fotók annó 1991

Annó rovatunk mai képe nem jelentős, de az ilyen képeknek is van világa.

Egy felborított kuka fekszik a Stefánián. Nem nagy dolog, de Gyenes Kálmán fotóriporter még csak néhány napja dolgozik a szerkesztőségben és szépen körbefotózta, ki tudja, melyik szerkesztőnek kell. Nem kellett egyiknek sem. Viszont így ma örök érvényűen tudhatjuk, milyen volt egy januári reggel 1991-ben a Stefánián.

A kukára kezdetleges csillag is van firkálva, bármi is lehetett volna belőle, de az elkövető nem volt túl gyakorlott. A sarki házon is firka van: Mari + olvashatatlan név.

A Stefánián látszik, hogy autóval nem lehet kijutni rajta a színházig. Valami barakk és kerítés állt még sokáig a Kass mellett.

Az akkori szerkesztőség előtt egy Trabant és egy Dacia látszik, előbbi talán Dlusztus Imre főszerkesztő világoskék Trabantja. Ekkoriban volt, hogy a Délmagyarországot megvásároló Nice Press Invest francia befektetője a térdét csapkodta a gyermeki élvezettől, hogy ilyen dolgot vezetni is lehet.