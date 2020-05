„Szerecsöny” katonák vonultak – Fotók

Az első világháború után két évig tartott Szeged francia megszállása. A város kivételezett helyzetben volt a román vagy szerb megszállás alatt állókhoz képest, de az egzotikum és barátkozás mellett maradt fenn történet összetűzésről is.

Két évig tartott, de egzotikumára sokáig emlékezett a lakosság – ez is kiderült a francia megszállásról lapunk „Szerecsönyök” laktak a nagyapáméknál című 2014-es cikkéből. Bóday Károlyné Havrincsák Valéria idézte fel a Délmagyarországnak az időszakot, amikor francia tiszteket költöztettek be nagyapja Hattyas sori házába. Na de mi­­ért éppen a francia hadsereg szállta meg Szegedet, és milyen hatással voltak a város életére? A körülményekről Nagy Miklós történészt, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docensét, a Francia megszállás Szegeden (1918–1920) című könyv szerzőjét kérdeztük.

Két évig voltak itt

Az első világháborúban egy önálló balkáni frontot terveztek létrehozni a keleti és a nyugati front között. Az ott bevetni tervezett szövetséges hadsereg érkezett az Osztrák–Magyar Mo­­­narchia déli határaira, velük kötötték a fegyverszüneteket – világította meg a történelmi hátteret a téma szakértője.

A november 13-i belgrádi katonai egyezmény adott lehetőséget, hogy megszállják a vesztes országok stratégiailag fontos pontjait. Szegedre, Temesvárra és Aradra vonultak be francia katonák. Utóbbi kettőnél a franciát később román megszállás váltotta. Sze­­geden 1918 decemberétől 1920 márciusáig tartózkodott a francia hadsereg folyamatosan változó létszámmal, a legmagasabb 4200 volt. Később, emlékét 1923-as hírünk őrzi, meg akarták téríttetni költségeiket a magyar állammal.

Felvonultak

Ami a lakosságnak legjobban feltűnt, az az észak-afrikai, gyarmati közkatonaság volt. Többször tar­­tottak felvonulást, a „szerecsönyök” saját nemzeti szimbólumaikat, turbánjaikat, egyenruháikat viselték. Lapunk 1919. január 4-én számolt be: „Nagyon tisztességtudóan viselkednek a közkatonák, s ez a városban nagyon megnyugtató benyomást tett…”. „Barátkoznak olyanokkal, akik értenek a nyelvükön. (…) láttunk békésen együtt biliárdozó magyar és francia katonákat”.

A tiszteket családoknál és szál­­lodai szobákban helyezték el, havi 1300 frank állt a rendelkezésükre. Arról is maradt fenn forrás, hogy a prostituáltakat a tiszti főorvos és a francia hadsereg egészségügyi tisztje ellenőrizte, voltak, akiket beutaltak a városi kórház bujakóros osztályára. Is­­merjük egy összetűzés történetét is a Fekete Sasból: a francia tisz­tek elfoglalták a magyar repülősök asz­­talát. Összeszólalkoztak, a franciák arra hivatkoztak, ők a győztesek, a magyarok a vesztesek. A közönség erre a bojkott mellett döntött, és kivonult. Az ügy a városkormányzóság elé jutott, a kormányzó a francia nemzet elleni inszinuációnak tekintette.

Elvágták a kommüntől

A városkormányzóság vette át ugyanis az irányítást a Ta­nácsköztársaság kikiáltásának idején. Szeged kivételezett helyzetben volt a román hadsereg által megszállt Te­mesvárhoz vagy a szerb megszállás alatt álló Újszegedhez képest – tudtuk meg a történésztől.

A megszállók a vörös- és a fehérterror idején is segítettek megfékezni a szélsőségeket, a Tanácsköztársaság kikiáltása után elvágták Szegedet Budapesttől közlekedésben, távközlésben, kiszakították a kommün uralta területből. Emiatt is tudtak itt megalakulni az ellenforradalmi kormányok, és kezdhették el Horthy Miklósék a nemzeti hadsereg szervezését. A franciák részt vettek az ellátás szervezésében, a város élelmiszer- és tüzelőanyag-beszerzésében is. Szeged szükségpénzt is adott ki a francia városkormányzóság engedélyével.