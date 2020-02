Tömegek várták Lord Rothermere fiát Szegeden – mintha egy világsztár érkezett volna

Váratlan támogatást kaptak a magyar határrevíziós törekvések 1927-ben: az egyik legolvasottabb napilapban írta meg véleményét Lord Rothermere, aki kiállt a határ menti területek visszaszolgáltatása mellett. Amikor fia Szegedre látogatott, az egész város készült a fogadására.

Széchenyi a legnagyobb magyar, Rothermere a legnagyobb barát – olvastuk a Délmagyarország 1928. május 20-i számában. A lapszám olyannyira rendhagyó volt, hogy azóta sem emlékszünk hasonlóra, ugyanis mind a címlap, mind az 5. oldali publicisztika két nyelven: a magyar mellett angolul is megjelent. Dettre János arról írt, töretlenül hisszük, hogy célhoz ér az igazság, amit az említett legnagyobb barát, azaz Harold Harmsworth, Rothermere első vicomte-ja indított el az útján. Saját lapjában, a Daily Mailben jelentette meg 1927. június 21-én véleményét, miszerint a trianoni döntés igazságtalan, és amellett kardoskodott, hogy a közép-európai béke érdekében adják vissza Magyarországnak a határ menti magyarlakta területeket. Ez kevesebb volt, mint amit a magyarok el szerettek volna érni, mégis fellelkesítette az országot. A Magyarország helye a nap alatt című cikk után majdnem egy évvel ha nem is a lordot, de a fiát, Esmond Cecil Harmsworthöt várták Szegedre.

Zászlók, virágok, képek

Harmincéves fiatalembert aligha fogadtak még ilyen előkészületekkel, a nagygyűlés szervezését részletesen dokumentálta a Délmagyarország. Somogyi Szilveszter polgármester felhívásokat intézett a lakosság különböző rétegeihez. Az iparosokhoz, hogy engedjék el időben a leventéiket felvonulni. A kereskedőkhöz, hogy a sok vidéki vendég miatt tartsák nyitva az élelmiszerboltokat. A fiatal lord útját szegélyező házak lakóihoz, hogy „azok az uccák és terek, amelyeken Harms­worth végigvonul, gazdagon diszitendők zászlókkal, virágokkal, szőnyegekkel, képekkel”. Szeged egész népéhez, hogy vegyenek részt a gyűlésen.

Megafonos tájékoztatás

Olyan mély elégedetlenséget váltott ki – írta apja – a trianoni döntés, hogy minden pártatlan utazó, aki a kontinensnek erre a tájára téved, világosan látja az elkövetett hibák jóvátételének szükségességét. Nos, a szegedieken nem múlott, hogy bemutassák a fiúnak, igaz, amit az apja leírt. 40 ezres revizionista népgyűlésre számítottak, és eszerint is tervezték meg a „koreográfiát”, megafonos tájékoztatással. Ünnepi díszben, fellobogózva és szeretettel várja Szeged Rothermere fiát, írta 20-án lapunk, és a részletes programot is közlik útvonallal együtt – onnantól kezdve, hol lép be a városba az autó, odáig, melyik vidéki nőegylet melyik mellékutcában „oszlik fel” a felvonulás után.

Mindenki tudta a helyét

A gyűlés rendben lezajlott. „A főbb uccákat és tereket sürü tömegek lepték el látszólagos összevisszaságban, de mivel mindenki tudta a helyét, kavarodás sehol sem keletkezett.” A látogatást nemcsak május 22-i lapszámunk első négy oldala, de még a filmhíradó is megörökítette. Ma is láthatjuk a rengeteg felvonulót, na és a vékony, magas homlokú, végig mosolygó fiatalembert, aki szalutált is Szeged népének, majd az egyetemi díszközgyűlésen átvette az édesapjának szánt díszdoktori oklevelet. „[…] családja története följegyezheti, hogy ehhez fogható ünneplésben magánembernek idegen országban talán soha a történet folyamán még része nem volt.”