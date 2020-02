Vörös csillagok miatt borulhatott lángba a vásárhelyi tanácsháza

A Délmagyarország is csak az utolsó oldalon hozta másnap az 1970. szeptemberi vásárhelyi toronytüzet. Pedig nem volt könnyű az oltás, de a tűz oka érzékeny témának számíthatott. Fél éven belül kigyulladt a torony másodszor is.

Kishír jelent meg az 1970. szeptember 5-i Délmagyarország utol­­só oldalán: péntek este hat óra előtt kigyulladt a hódmezővásárhelyi városi tanács tornyának csúcsa. A faszerkezetű torony gyorsan lángra lobbant, a váratlan tüzet rövidzárlat okozhatta. A szegedi, szentesi, vásárhelyi és makói tűzoltók este nyolcra fékezték meg a lángokat, nagy az anya­­gi kár. A sajtó nem erőlködött a részletekkel, pedig az tényleg rendkívüli esemény, hogy – ahogy a Csongrád Megyei Hírlap fogalmazott – fáklyaként lángol a vásárhelyi tanácsháza tornya, amit több kilométerre is látni. Szeptember 8-án írta lapunk: a tüzet nem bűncselekmény és nem felelőtlenség okozta. A toronycsúcs leégett – acélszerkezettel építik újjá –, a díszteremben súlyos ká­rokat okozott az oltás.

Füstgomolyagok fedték el a tornyot

A második eset majdnem napra pontosan fél évvel később történt – a „szokásos” kishír után a toronytűz harmadnapján fotókat is közölt a Délmagyarország. Rövid képaláírással, lap alján. Az első hírből kiderül, késő délután gyulladt ki a nagy tanácsterem fölötti tetőszerkezet a még csonka to­­ronynál, és bár nagy erőfeszítésekkel megfékezték a tüzet este hatig, a terem mennye­zete leszakadt. A másnapi fotók alatt ol­­vashatjuk, hogy „…hatalmas füstgomolyagok tódultak ki a tető résein, szinte teljesen elfedve a tornyot a szem elől”.

Baj a vörös csillagokkal

2010-ben a Tornyai János Mú­­zeum kamarakiállítást rendezett a két emlékezetes tűzről. Innen is tudjuk: a szóbeszéd a tanácsháza tornyát díszítő vörös csillagokat tette felelőssé a tűzesetekért, legalábbis az elsőért – a másodikat kéménytűz okozhatta. A szakértői vizsgálat arra jutott, hogy az elektromos hálózat elhasználódott transzformátora okozta a bajt. A korabeli szóbeszédnek igaza lehetett, mert valószínűleg ezt használták a vörös csillagok díszkivilágítására.

Helikopter emelte le a harangot

Az oltás, ahogy Hód­mező­vá­sár­hely honlapján olvastuk a kiállítás alapján írt cikkben, nem ment zökkenőmentesen. Az első tűznél, amit a té­­ren álló polgárok vettek ész­­re, alig tudták értesíteni a tűzoltókat, az áttüzesedett csapóajtó miatt a padlásra is késve jutottak fel. A hivatalos jegyzőkönyv leírja, hogy a tanácsi vb-elnök két munkatársával poroltóval próbálta megfékez­­ni a tüzet. A szegedi létrás kocsira is várni kellett, amivel a tűzoltók elérhették a tűzfészket. A második oltást pedig a nagy hideg nehezítette, befagyott ugyanis az oltóvíz. A munkába a honvédség is bekapcsolódott. Az első tűznél katonai helikopter emelte le a megrepedt harangot a toronyból, ami azóta is a Kossuth téren áll, és tette fel az újat két év múlva.

A városháza tűzkárait 1971 júniusában kezdték helyreállítani, anyagilag több Csongrád megyei település is hozzájárult. A mun­­kálatok 1975-ig tartottak.