13+1 meghökkentő érdekesség az autók világából

Autót szinte mindenki vezet, ám a gépjárművek világa olykor annyira szerteágazónak és bonyolultnak tűnik, hogy sokaknak el is megy a kedve az iparág mélyebb megismerésétől. Pedig számtalan olyan ténnyel is szembesül az ember, ami azok számára is érdekes lehet, akik nem akarnak elmerülni a részletekben. Ezek közül gyűjtött össze 13+1 kuriózumot az autoszektor.hu portál.

1. Az Amerikai Egyesült Államokban található Los Angelesben több autó van, mint ahány állandó lakos lakos él a nagyvárosban.

2. A történelem egyik első au­­tóversenyét Franciaországban rendezték Párizs és Bordeaux között. A járművek legna­gyobb sebessége elérte a 24 kilométert is óránként.

3. Szakági becslések szerint egy átlagos autó a teljes élettartamának 95 százalékát álló helyzetben, parkolva vagy garázsban tölti.

4. A máig egyetlen igazi lu­xusmárkának számító Rolls-Royce eddig legyártott autóinak 75 százaléka mind a mai napig forgalomban van, és per­sze üzemképes.

5. A közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás a légkörbe került üvegházhatású gá­­zok 14 százalékát teszi ki, míg az emberi fogyasztásra szánt állatok által termelt ha­­sonló hatású gázok aránya 18,5 százalék.

6. A Honda Accordból lopják a legtöbbet az Egyesült Ál­­lamokban – igaz, arra messze népszerűbb modell, mint ná­lunk, vagy Európában.

7. Ha egy feltételezett Föld és Hold közötti autópályán ön 100 kilométer/órás átlagsebességgel haladna a kocsijával, akkor hat hónap alatt érkezne a szomszédos égitestre.

8. A Guinness-rekordok könyve szerint a személyautók kö­­zül egy 1966-os Volvo 1800S futotta a legnagyobb távolságot. Egy tulajdonosa volt, aki több mint 4,8 millió kilométert tett meg a kocsival.

9. A statisztikusok szerint körülbelül 1 milliárd autó van a világon.

10. A világ autóipara minden egyes napon 165 ezer gépjármű­vet gyárt.

11. Egy átlagos autó mintegy 30 ezer különböző alkatrészből áll.

12. Körülbelül 60, az autók gyártásához használt illékony szerves vegyület felelős az új autó szagáért. Ezek azonban vi­­szonylag gyorsan eltűnnek, miután heti 20 százalékot ve­szítenek intenzitásukból.

13. Egy átlag amerikai autós évente 38 órát, életéből összesen több mint négy hónapot tölt el a forgalmi dugókban.

+1 A II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án elkövetett tá­­madás előtt a katolikus egyházfő egy Toyota Land Cruiserrel, illetve egy Fiat 1107 „Nuova Campagnola” típusú autóval járt a hívek közé.