Ferdinand Piëch, és a mérnök legendás autói

Ferdinand Piëch, az augusztus végén elhunyt osztrák mérnök és menedzser irányítása alatt számos, később legendává vált autótípust fejlesztettek ki, amelyek messze megelőzték a korukat.

Ferdinand Karl Piëch 1937-ben született, nagyapja Ferdinand Porsche volt, akitől nem csak az autók és a sebesség szeretetét, hanem remek műszaki érzékét is örökölte. A Zürichi Műszaki Egyetemen a diplomamunkája már a Forma–1-es motorokról szólt, így valószínűleg „hátszél” nélkül is bekerült volna 1963-ban a Porsche céghez.

Millió kilométer

Később független mérnöki cége tervezte a világ első öthengeres személyautó-motorját a Mercedes számára. Az 1974-ben bemutatkozott dízel máig a világ egyik legmegbízhatóbb erőforrásának számít, a szívó és a turbós példányok is simán elmentek egymillió kilométert. E sorok írója is találkozott ilyennel, egy kukoricanemesítő ingázott vele napi szinten Szeged és Kiskunhalas között.

Piëch 1972-től 1993-ig az Audi felvirágoztatásán dolgozott, az utolsó öt évben már az igazgatótanács elnökeként. Számos műszaki innovációval igazi prémiummárkát faragott a négykarikásból. 1993-ban aztán a csődközelbe került Volkswagen elnöke lett, és nem csak a pénzügyi helyzetet stabilizálta, de a világ legnagyobb autógyártó konszernjét hozta létre.

Bevásárlás

Az elnöksége alatt vásárolta fel és integrálta az anyavállalatba a Skodát, a Seatot, a Lamborghinit, a Bentley-t, valamint a márkanév megvásárlásával feltámasztották a Bugattit. 65 évesen nyugdíjba ment, de egészen 2015-ig még a VW felügyelőbizottságának elnökeként dolgozott. Ebben az időben tovább nőtt a vállalatcsoport, ekkor kebelezte be a konszern a Scaniát, az MAN-t, a Ducatit is, egyebek között.

Szuperkupé

Nevéhez fűződik az Audi Quattro és az, hogy a négykerék-hajtást az idősebb generáció a márkával azonosítja. 1980-ban az öthengeres 200 lóerős turbómotorral hajtott szuperkupé nagyot szólt, neve olaszul négyet jelent, amivel az állandó összkerékhajtásra hívták fel a figyelmet. Sokan Piëch talán legfontosabb autójának tartják, ám igazi tömegtermék az Audi 100-as lett.

Év autója

A márka előretörésében az Audi 100 harmadik generációjának, „a szivarnak” óriási érdemei voltak, 1983-ra az európai Év autója címet is elnyerte. A quattro-hajtást persze ez a modell is megkapta. A C3-as volt az első „népautó”, amit már öthengeres TDI motorral meg lehetett venni, az 1990-ben bevezetett, 2,5 literes, 120 lóerős dízel a csúcsot képviselte. 10 másodpercen belüli gyorsulást és 200 kilométer/órás végsebességet biztosított – ez is kiment a világból.