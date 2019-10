Haszonjárműalapon is lehet családbarát személygépkocsit gyártani

A 2,5 millió forintos nagycsaládos autóvásárlási kedvezmény több modellre is ráirányította a figyelmet, és a megfontolandó ajánlatok között ott a Volkswagen Caddy is. Nem ez a legszebb modell a piacon, de praktikus, tágas és jó az ár/érték aránya.

Eredetileg haszonjármű, ám régóta kínálják személygépkocsiként is. Nem a forma­tervezés világbajnoka, a hát­só traktus kicsit buszos is, cserébe viszont tágas. Van olyan modell, amit úgy ajánl az autókereskedő, hogy 5+2 személyes, a Volkswagennek nem kell szerénykednie, ebben 7 ember simán elfér, még akkor is, ha 180-185 centiméteresek.

Hét üléssel

Fejtér, lábtér mindenkinek bő­ségesen jut, és a csomagoknak marad 530 liternyi hibátlanul pakolható raktér. Ha pedig a Balatont vagy a tengerpartot célozza meg vele hét felnőtt, egy nagyméretű tetőbox megoldja a csomagok problémáját is, és ott van még a középső üléssor előtti, rejtett extra tárolótér a padlóban.

A második üléssor egy plusz két részre osztott, egymástól függetlenül előre dönthető, vagy akár ki is vehető. A leghátul utazókat 12 voltos csatlakozó, pohártartó és tágas re­­kesz kényezteti. A középső sor két szélső ülésén Isofix rögzítési pontokat találunk, de a kettő közé is befér még egy harmadik, normál gyerekülés.

A belső kialakítás a vezetőülés körül azonban már in­kább személyautós. A sofőr ülése megfelelően tág határok között állítható, a műszerfal, a középkonzol jól áttekinthető, igényes anyagválasztással és kidolgozással.

A Caddy már 16 éve van a piacon, 2007 óta érhető el hosszított kivitelben, akár hét üléssel is. Az általunk próbált 2,0 literes dízelmotor 102 ló­­ereje elsőre kevésnek tűnhet, cserébe viszont 250 Nm-es maximális nyomatéka már 1300-as fordulattól a sofőr rendelkezésére áll. Így sem csá­­bít azért őrült száguldásra, bár ha a tesztautó hatfokozatú DSG automata váltóját sport fokozatba állítottam, jobban szedte a lábát.

Nem pattog

Tesztautónk jóval az alap feletti felszereltségű volt, amit a DSG is mutat, pont ezért volt megle­petés, hogy az egyébként jó fo­­gású bőrkormányon egyetlen gombot, kapcsolót se találtunk, nem vitt fel oda semmilyen funkciót az autó. Volt egy másik meglepetés is, de az már pozitív, jó a futóműve, üresen sem pattog, pedig a hátsó tengely laprugós. Ha nem tudom előre, észre sem veszem. Stabil, ami nem sok mai „dobozosból” kialakított személyautó-modellről mondható el.

Helyettünk fékez

Mostanában jellemzően sohasem nézem meg előre a biztonsági extrákat a tesztautókon, az a legjobb, ha élesben tapasztalom. Természetesen a végén azért kipróbálgatom a teljes sort, de jobb a meglepetés ereje. A Tisza Lajos körúton egy kicsit elbámészkodtam, és elkezdett „sípolni, dobolni” az autó, hirtelen ráfékeztem, de megtette ezt a Caddy is. A besegítő fékezés nélkül talán magam is időben megálltam volna, a figyelmeztetés azonban nagyon hasznos volt.

Ebből mindjárt ki is derült, hogy a tesztmodellt felszerelték a „Foront Assist” környezetfigyelő rendszerrel és a vá­­­rosi vészfék funkcióval, ami egyébként minden Caddy-változatban jár.