Ideje téligumira váltani

Itt az ideje téliabroncsra váltani, november elején már érdemes a nyárigumikat lecserélni az autónkon. Tartsunk kicsit rá, nem biztos, hogy a szervizben azonnal tudnak időpontot adni, ha pedig hirtelen leesik az első hó, szinte reménytelen.

Az abroncscsere az egyik, ha nem a legfontosabb része az autónk téli felkészítésének. A nyárigumi egyszerűen nem alkalmas a közlekedésre a hideg időjárási körülmények között. A gazdasági racionalitás is ez mellett szól: ha a télire is fent hagyott nyáriabroncs miatt okozunk balesetet, a kár már egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is nagyobb lesz, mint ha vettünk volna négy téliabroncsot.

Rejtett hibák

A kínálat nagy, ám nem érdemes bizonytalan, kétes eredetű, ismeretlen távol-keleti importból származó abroncsokat vásárolni. Lehetőleg ne vegyünk használt gumikat, még akkor se, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak. Az ilyen abroncsoknak olyan belső, rejtett hibái lehetnek, amelyek akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak, és annyit nem ér a spórolás. Ha mégis ezt az utat kell választani, arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy hiába a megfelelő profilmélység, ha túl öreg a téligumi – lásd még DOT-szám.

200 négyzetcentiméter

Miért fontos a jó abroncs? Au­­tónk kerekenként megközelítőleg egyetlen tenyérnyi felületen érintkezik az útburkolattal, így ezen a hozzávetőleg 200 négyzetcentiméteren kell kialakítani az irányítás és a sebességváltozás legideálisabb feltételeit – azaz a tapadást. Minden kerékre azonos típusú és mintázatú gumiabroncsot kell feltenni, és ha elkopott vagy sérült valamelyik, a vele azonos tengelyen forgó másikat is célszerű cserélni, ha annak kopása már jelentős.

Amennyiben valamiért mégis csak az egyik tengelyre kerülnek új abroncsok, akkor a nagyobb profilmélységűeket mindig a hátsó kerekekre kell szerelni, függetlenül attól, hogy első- vagy hátsókerék-hajtású az autónk. A legjobb megoldás természetesen az, ha mind a négy gumit egyszerre cseréljük le. Annak érdekében, hogy nagyjából egyszerre kopjanak csereérettre, 7-10 ezer kilométerenként érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak – és erre kiváló alkalom a szezonális csere.

A hatósági előírások szerint a mintázati ároknak minimálisan 1,6 milliméternek kell lennie, ennél kopottabbal közlekedni szabálytalan és életveszélyes. Szakértők szerint azonban az igazán biztonságos érték téliabroncs esetében a minimum 4, nyárinál pedig a 3 milliméter.

Futómű-beállítás

Az abroncsok nyomását érdemes időnként elinduláskor, még hidegen ellenőrizni, beleértve a pótkerékét is. Ne várjuk meg ennek látható vagy tapasztalható jeleit! Ha például az egyik irányban elkezd húzni az autó, ez is lehet az oka.

A gumiabroncsok tudásának kihasználását és az élettartamukat is befolyásolja a futómű megfelelő beállítása. Ha ez hibás, hosszabb fékutat, rosszabb úttartást és persze gyengébb irányíthatóságot eredményezhet, és felgyorsíthatja a gumik kopását. De kialakulhat úgynevezett rendellenes kopás is a futófelületen.

Óvatosan az Otthoni szereléssel

Egy kereket megfelelő szerszámmal, emelővel otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert – Tire Pressure Monitoring System – nem tudjuk házilag kalibrálni, mint ahogyan centrírozni sem lehet megfelelő berendezések nélkül. Ha kerékre szerelt téli-, illetve nyárigumi-szettet cserélgetünk, akkor egyrészt olcsóbban megússzuk a tavaszi-őszi váltást – kisebb a szervizdíj –, másrészt az abroncsokat is kíméljük.