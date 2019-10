Mára egyre több érv szól az automata váltó mellett

Sok kényelmi és főleg biztonsági rendszer ma már csak automata váltós gépkocsiban működik, ez is oka annak, hogy egyszer elbúcsúzunk a kézi váltótól, amely a hidrid és elektromos autókban már nem is értelmezhető.

Egyre több automata váltós járművet vásárolnak Európában, bár attól még messze vagyunk, hogy utolérjük az USA-t. Az Unióban és az autóiparban is diktáló Németországban tavaly nagyjából minden második új autó automata sebességváltóval gördült le a gyártósorról – 2000-ben ez az arány 20 százalék alatt volt.

A Volkswagen-csoport szerint Nyugat-Európában minden második vevő automata váltós autót vásárol, a Touareg kézivel már nem is érhető el. A BMW Németországban eladott új autóinak 85 százalékában már nem válthatnak a sofőrök. Szegeden is hasonló a helyzet. – 10 százalék alatti a kézi váltó aránya, az 1-es sorozatba még kérik, adtunk el így 3-ast is, de az céges beszerzés miatt csak így fért bele a keretbe – mondta Katona Csaba, a C-mobil értékesítési vezetője.

– Audinál az A1, A3 és Q2 modelleknél 50-50 százalék a két váltó aránya, utána döntően, az A5-től fölfelé pedig kizárólag automata váltósakat rendelnek – nyilatkozta Pakai Gábor, a Porsche Szeged értékesítője. A Mercedesnél is hasonló a helyzet. Mint Sebestyén Artúrtól megtudtuk, az E osztálytól fölfelé nincs már kézi váltó, de a C-be is csak ritkán rendelik – összességében 10 százalékos a kézi váltók aránya a Pappasnál.

Egyre több érv szól az automata a váltó mellett, a megfelelő időben kapcsol át, így optimálisan használja a motor erejét. Elterjedésükben az asszisztens rendszerek is szerepet játszanak, melyek a gyorsulást szabályozzák. A tempomat, különösen annak távolságkövető változata kézi váltóval értelmezhetetlen, ahogy a dugóban araszolás funkció is.

Ehhez jön még, hogy a tisztán elektromos és a hibrid hajtású járművek kizárólag automata váltóval működnek. – A 98 százalékos hidrid aránnyal értékesített Lexus nincs is kézi váltóval, de a Corolla nemrég bemutatkozott generációjából is minden másodikat hibrid hajtással, vagyis automata váltóval rendelik tőlünk – mondta megkeresésünkre ifj. Kovács Péter, a Toyota Kovács márkaigazgatója.