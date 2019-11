Magasabb önrésszel sokat spórolhatunk a biztosításon

Magyarországon nemcsak az új autók száma nő, de az alkatrészárak – és főleg a szervizek munkadíjai – is emelkednek, ezért hasznos a törés-, lopás- vagy természeti károk ellen védelmet nyújtó cascobiztosítás, ami egyfajta középtávú befektetés is.

A casco a viszonylag magas kárgyakoriság miatt nem iga­zán olcsó, a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2018 vé­­gén az éves átlagdíj évi 97 ezer forint volt, ám ez némi odafigyeléssel csökkenthető. Ha valaki ugyanannál a biztosítónál köti a kötelezőt is, díjkedvezményt kaphat, illetve a társaság ilyenkor általában kedvezőbb besorolás alapján számolja a cascobónuszt. Akkor is jár engedmény, ha nem havi, vagy negyedéves részletekben, hanem egyben fizetjük be az éves díjat, továbbá elektronikusan rendezzük számláinkat.

Fontos az önrész

A casco díját erősen befolyásolja, hogy milyen százalékos, és milyen fix összegű önrészt választunk. Jelentősen csökkenthető a fizetendő összeg, ha 10 helyett 20 százalékos önrészt, illetve magasabb minimumösszeget – 30 vagy 50 ezer forint helyett 100-200 ezret – vállalunk. Ha például 20 százalékos, de legalább 100 ezer forintos az önrész, akkor egy 400 ezer forintos kárból 300-at a biztosító fizet, míg az 1 milliósból 800 ez­­ret áll a társaság.

A díjat az önrész mellett a gépjármű típusa, értéke és kárgyakorisága is meghatározza, ám látszólag hasonló típusoknak is lehet meglepően eltérő eltérő a biztosítási díja itthon. Például egy, az Amerika Egyesült Államokból behozott elektromos Fiat 500E, vagy az ausztrál piacra kifejlesztett Ford Mustang biztosítása drágább lehet, mint az eu­­­­rópai piacra gyártott alapmodelleké.

Nem minden ország

Bár a magyarok többsége leg­­inkább az Európai Unió te­rüle­­tén használja a kocsiját, vannak, akik Törökországba, az egykori Szovjetunió utódállamaiba vagy a Balkán Unión kívüli országaiba is saját au­­tójukkal mennek – mondjuk a görög tengerpartra, Macedónián keresztül. Nekik érdemes alaposan átolvasniuk cascoszerződésüket, az említett országokban bekövetkező károkra ugyanis a hazai biztosítások jelentős része nem fizet.

Gyakori a vadkár

Sokan nem tudják, de lopás vagy kár esetén a casco általában az autóban tartott értékekre is kiterjed, ami hasznos lehet például a nagyobb értékű műszaki cikknél, vagy egy drágább gyerekülésnél.

Magyarország egész Európa vadban talán leggazdagabb or­­szága, a szarvassal történő találkozást jobb esetben „csak” az autónk bánja, a rosszabb az, hogy utasok is megsérülhetnek. Érdemes évi pár ezer forintért erre kiegészítő biztosítást kérni, ha az nincs benne az alapcsomagban.