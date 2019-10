Az egészségtelen nasikra is van alternatíva – Csongrádon keresték rá a megoldást

Olasz, török, dán és spanyol gyerekek keresték a megoldást a helyi gimnázium diákjaival közösen a fiatalok helytelen táplálkozására.

Olasz, török, dán és spanyol gyerekek keresték a megoldást a helyi gimnázium diákjaival közösen a fiatalok helytelen táplálkozására. Az Erasmus+ pályázaton belül megvalósult programban a cél a fiatalok szemléletformálása a cél.

A HEY, azaz Healthy European Youth – Egészséges Európai Fiatalság programban négy másik európai ország iskolái mellett a Batsányi János Gimnázium tanulói képviselik Magyarországot. A gyerekek ellátogatnak egymás országaiba, ahol a helyi kultúra megismerése mellett közös projekteken is dolgoznak, amiknek a fiatalok életmódváltása a célja. A diákok először Spanyolországban dolgoztak együtt, következő hónapban pedig Törökország lesz a házigazda. A csongrádi állomáson a sportos életmód és a szellemi frissesség megőrzése mellett az egészséges táplálkozás volt a fókuszban.

– Nagyon sok dolgunk van még az egészséges étkezés terén, az egyik alapvető gond, hogy ami a táplálkozás szempontjából helyes, egészséges, az nem mindig finom. A gyerekek ezen is dolgoztak a projekthéten. A sportprogramok mellett maguk készítettek közösen egészséges ételeket, sőt egy egész heti menüsort dolgoztak ki. Itt nagyon jól kijöttek olyan étkezési kultúrabeli különbségek, hogy a mi gyerekeinknél alig szerepelt hal, a többi ország diákjainál pedig sokkal többször – beszélt a programról Kiss Attila, a gimnázium igazgatója.

– Izgalmas volt az együtt töltött hét, sokat dolgoztunk együtt, az egészségtelen nasikra kerestünk alternatívát, aszalt gyümölccsel próbáltuk kiváltani. De kísérleteztünk is, a kólát elemeztük a laborban. Az is fontos, hogy ne csak a táplálkozásra figyeljünk oda, hanem fizikailag is maradjunk aktívak, mozogjunk minden nap, hogy egyensúlyban maradjon a testünk és a lelkünk. – összegzett Kádár Lili, a program egyik résztvevője.