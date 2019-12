Bartyik Katalin elhivatott munkáját ismerték el

Számos rákbeteg gyermek köszönheti az életét Bartyik Katalinnak, akire példaképkén tekintenek a fiatalok. Most elismerték a hemato-onkológiai osztály vezetőjének munkáját.

Gyógyítók kategóriában az Érintettek Díjat idén Bartyik Katalin, a SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika Hemato-onkológiai osztályának osztályvezető egyetemi docense, klinikai hematológus és onkológus kapta. Az Érintettek Egyesület által alapított elismerést vasárnap adta át Borszékiné Cserháti Erika, az egyesület elnöke, aki kiemelte, számukra az év egyik legjelesebb napja ez, hisz azokat ünneplik, akiknek gyermekeik életét köszönhetik.

Védőháló szerepben

– Ez a díj hálából született meg. Hálásak vagyunk azoknak, akik életünk legnehezebb időszakában kísértek minket, védőhálóként voltak jelen. Mindannyian átéltük a jelenlévők közül, hogy ott állva a klinika közepén minden és mindenki idegen volt, kénytelenek voltunk a gyógyítókra bízni gyermekünk életét. Hittünk abban, hogy a legjobb úton kísérik majd a gyerekeket, jól tettük. Odaadással és elhivatottsággal tették ezt, hálásak vagyunk, hogy ma mind együtt lehetünk – emelte ki.

A gyermekek példaképe

Bartyik Katalin csecsemő- és gyermekgyógyász példaképnek számít a rákból meggyógyult fiatalok körében, akikkel gyorsan megtalálja a közös hangot. A humor elengedhetetlen része a munkájának, jó kedélyével és pozitív szavaival reményt és erőt ad a beteg gyerekeknek és családjaiknak. Úgy véli, egyéni elkötelezettségre és tenni akarásra van szükség, mert a gyermekgyógyászat elhivatottság, aki nem ebben a szellemben áll hozzá, az szerinte nem tudja jól ellátni a feladatát.

Alázattal

– Megfelelő alázat kell a beteggel és a szülőkkel szemben is. Fontos, hogy át tudjuk érezni, min mennek keresztül, és tudjunk úgy odaállni, hogy megnyugtatjuk őket, és el tudjuk mondani nekik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekeiknek jó legyen – mondta el mindenki Kati nénije arra a kérdésünkre, hogy miben rejlik a jó gyermekgyógyász titka.

Szabadnapján is a gyermekekért tesz

Igazi energiabomba az osztályvezető egyetemi docens, sokszor a szabadnapjait is a gyermekek gyógyításának szenteli. Szerin­­te minden munka megéri, ha ennyi gyógyult gyermeket láthat és ilyen odaadó közösség van mögötte.

– Felemelő érzés egy olyan egyesülettől díjat kapni, amely átérzi a gondok súlyát, amelynek tagjai együtt éreznek másokkal saját tapasztalataik alapján. Így még hatványozottabb az elismerés számomra. Nem számítottam rá, hiszen az ember nem azért végzi a munkáját, mert arra számít, hogy díjazzák – tette hozzá.

42 éve gyógyít Szegeden

Kiderült, már hetedikes korában eldöntötte, gyermekorvos lesz, ennek alapján végezte el iskoláit, majd 1977-ben kezdte pályafutását a szegedi klinikán, ami akkor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemként (SZOTE) működött.

– Akkor betettem ide a lábam, és többet nem is tettem ki innen. Akkor még a gyermekek 20 százalékán tudtunk segíteni, ma már ez 80 százalékra emelkedett, hiszen sokat változott a terápia, a támogató kezelés és a szociális körülmények is, el tudtuk érni, hogy egy szobában egy gyermek gyógyuljon. Az évtizedek során ki­­váló csapatot tudtunk építeni, többek között jó nővérekkel, szociális munkásokkal, tanárokkal, gyógytornászokkal és pszichológusokkal. Jövőbeni célom, hogy nyugdíjba vonulásom után is megmaradjon ez a csapat, amely ilyen szinten tudja folytatni a munkát – magyarázta Bartyik Katalin.