Esküvő előtt le kellett venni a rontást az örökölt milliókról

Több millió forintot csalt ki két nő egy férfitől Békés megyében. Egyikük, egy 40 éves szarvasi nő évekkel ezelőtt, társkereső hirdetés útján ismerkedett meg a kétsopronyi nyugdíjassal. Akkor nem alakult ki közöttük szorosabb kapcsolat, de a nő a napokban újra felhívta régi ismerősét azzal, hogy szeretne vele találkozni. Mikor ez megtörtént, azzal hitegette, hogy szeretne vele összeköltözni, szeretne hozzámenni feleségül – olvastuk az eddig egészen romantikus történetet a rendőrség honlapján.

Kunszentmártoni keresztanyjával együtt látogatták meg a férfit, akit el is vittek Kétsopronyból Kunszentmártonba. A gyanú szerint rávették őt arra, hogy a nemrégiben örökölt pénzét vegye ki a bankból, mégpedig azért, mert le kell róla venni a rontást. A milliókat november 12-én vették át a férfitől, majd másnap elterelték a figyelmét és a házának kamrájából is el akarták vinni az ott elrejtett pénzt – arról nem szól a közlemény, hogy az újabb összegen is ült-e valami átok.

A nyugdíjas egyik rokona és a település polgármestere azonban megtudták, hogy idegenek vannak az egyedül élő férfinél, ezért odamentek a házához. Amikor kiderült, hogy a nőknél van a férfi megtakarított pénze, értesítették a település körzeti megbízottját. A rendőrök elfogták és előállították a két nőt, akiket a Békéscsabai Rendőrkapitányság csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett. A történet mindenesetre jól végződött: a pénzt a nyomozók hiánytalanul lefoglalták és visszaadták a férfinek, aki – ezt már mi tesszük hozzá – egy csalódással is gazdagabb lett.