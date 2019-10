Daru mondja: gru, gru, gru

Egészen messzire visz az, ha az ember vasárnap reggel félálomban megvilágosodik, és rájön arra, hogy B. Tóth László Pop-Tari-Top című műsorának címében a Tari, az egy másik műsor, a Poptarisznya becézett változata.

Ezt az információt megosztottam a közösségi oldalon is, és valamiért az egyik volt kollégám azt fűzte hozzá, hogy ő meg azt tudta meg, hogy a daru hangutánzó szó. A Magyar Etimológiai Szótár szerint a hangfejlődés nem igazán szabályos, ezért nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy (és most jön a lényeg!) a daru önálló magyar hangutánzó szó. Erre persze közbe lehetne vetni, hogy a madár nem is azt mondja, hogy daru-daru, de mindenre van magyarázat.

Imre kolléga szerint ha úgy lehet érteni a darvak rikoltozását, hogy dááááru, táááru, vagy áááru, akkor nem is olyan rossz a hangutánzó szó besorolás.

És akkor megint jöjjön a szótár: nyelvjárásainkban a madár hangját krú-krú vagy drú-drú jelzi, s más nyelvekben is hasonlóan hangzik a madár neve: olaszul gru, franciául grue, angolul pedig crane. Utóbbi kicsit kilóg, de hát angolok találták ki, úgyhogy nincs ezen mit csodálkozni. Összegezve tehát a daru tényleg hangutánzó szó, a magyar nyelv meg menő.