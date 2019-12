Fákat ültettek a Partfürdőn a SZIN emlékére

Az 51. Szegedi Ifjúsági Napok emlékére 51 darab fát ültettek az újszegedi Partfürdőn a fesztivál szervezői.

Az 51. Szegedi Ifjúsági Napok emlékére 51 darab fát ültettek az újszegedi Partfürdőn a fesztivál szervezői. Az akcióhoz a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont és a Partfürdő munkatársai, valamint a Csemete Környezet- és Természetvédő Egyesület tagjai csatlakoztak. A turisták körében is népszerű helyszínen éger, kőris, fűz, fekete nyár és mogyoró fákat ültettek. A környezetvédő programba a zenei fesztivál közönségét is bevonták. Augusztusban arra kérték a fiatalokat, hogy gyűjtsenek össze minél több szemetet a területen, és azt zsákostól adják le a Civil faluban. Cserébe lehetőséget kaptak arra, hogy egy facsemetét elültessenek és a növényt elnevezzék. A belvárostól néhány percre található újszegedi Tisza-parton a környezetvédelem jegyében idén több fejlesztés is történt, valamint szelektív hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeztek a Partfürdőn. A közös faültetéssel nemcsak a környezetvédelem fontosságára akarták felhívni a figyelmet, hanem azt szeretnék, hogy a Tisza-parti zöld oázis minél tovább fennmaradjon.