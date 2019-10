Gépmonstrumok Makó szívében – fotók

Pénteken tartotta hagyományos őszi gépmustráját a makói Galamb-agrárszakgimnázium – az iskola előtt hatalmas kombájn és traktor is vonzotta az érdeklődőket. Az iskola a korszerű agrárképzés egyik hazai fellegvára, már a mezőgazdasági drónok használatát is oktatják.

– Azért jöttem el, mert nagyon érdekel a mezőgazdaság. Édesapám is ezt csinálja, vannak földjeink, szántóföldi növényeket termesztünk, és olykor fel szoktam ülni apa mellé a traktorra – mondta büszkén a makói Galamb József Agrárszakgimnázium gépmustrájának egyik vendége, a Szikszai-iskolában tanuló Boros Zsombor. Azt is elmondta, az álma az, hogy egyszer majd az apja nyomdokába lépjen. Ez volt az iskola ötödik gépmustrája, aminek az elsődleges célja az, hogy a szakképző diákjai egykori alma matereikből elhívhassák az ott most tanulókat és megmutathassák nekik, itt mi várja őket. Pénteken egyébként a pompás gépeken kívül bekukkanthattunk a szaporítólaborba, ahol egyetlen sejtből lehet növényeket kóstolni, de a büfében a diákok által termelt finomságokból is csemegézhettünk. Megtudtuk: több mint 150 pályaválasztás előtt álló fiatal vett részt a rendezvényen.

Az iskola igazgatóját, Horváth Zoltánt éppen egy hatalmas kombájn mellett találtuk meg. – Ez hivatalos nevén egy önjáró betakarítógép. Nyolc éve vettük, 50 millió forintba került – árulta el, és hozzátette: a kukorica- és búzaadapterrel együtt azóta is működik, az iskola tangazdaságában szokták használni. A közelmúltban egy kormányautomatikát is beszereztek hozzá 7,8 millióért. Ez a GPS használatával két centiméteres pontosságú munkavégzést tesz lehetővé, ráadásul a benne eltárolt adatokat egy szimulátorra csatlakoztatva az aratást ezen olyan diákok is tudják gyakorolni, akik még nem ülhetnek volán mögé, mert nincs jogosítványuk. Mindez annak egyik példája, hogy ebben az iskolában a legkorszerűbb agrártechnológiát sajátíthatják el a diákok – például az agrárinformatikai precíziós gazdálkodást is, amihez többek között drónokat is vásároltak.

A direktor azt is elmondta, az intézmény tanulói létszáma – minden bizonnyal ennek is köszönhetően – szépen gyarapszik, már 275-en vannak. Ráadásul nem csak a mennyiség, a minőség is emelkedik: egyre több négyes feletti átlaggal érkező gyerek jön hozzájuk, szerte a megyéből, de a megyehatáron kívülről is. – Jó gondolkozású, nyitott, modern fiatalokat várunk, akik a rendelkezésre álló korszerű tudásanyagot elsajátítva a klímaváltozás kihívásaira is meg tudják majd találni a válaszokat a mezőgazdaságban – tette hozzá.