A rokonság, valamint a Koszta József Múzeum szervezésében a Kálvária temetőben kegyeleti szertartáson tisztelegtek a neves szentesi család előtt, végső nyughelyükre kerültek Péter Pál Ottokár leszármazottai.

A polgári család egykori otthona ma a múzeum egyik kiállítótere, nemrég a kertjét is rendbe hozták, ami azóta is a városi kulturális élet szerves része. A Petőfi Sándor utca és az Iskola utca sarkán álló épület az egykori Úri utca rangos polgárházainak legszebb, műemléki igénnyel megmentett épülete, amely 1830 körül épülhetett. A ház eredetileg a Károlyi-uradalom gazdatisztjének lakóhelye volt, majd a Pollácsek (1904-től Péter) családhoz került, működött ott ügyvédi iroda és orvosi rendelő is.

A Péter-család a kikeresztelkedés után gyakorló, igaz hívő római katolikus lett, fiaikat hazafiasan nevelték, mindhárman harctéri szolgálatot is teljesítettek az első világháborúban, a legkisebb fiú, Pál Ottokár keresztapja pedig maga Prohászka Ottokár volt.

A kegyeleti szertartáson most az ő leszármazottai, Péter Zsuzsanna, Ottokár lánya, és Méhes József, Ottokár unokája, Zsuzsanna fia tért haza a szentesi temetőbe. Méhes Pál, Péter Pál unokája köszönetet mondott a városnak és a Koszta József Múzeumnak, hogy megkülönböztetett figyelemmel gondol családjukra. – Édesanyám és bátyám Budapesten, a Farkasréti Temetőben volt eltemetve, én kezdeményeztem, hogy hazahozzuk Szentesre – mondta el lapunknak Méhes Pál. – A sírboltban a dédnagyapa, Péter Albert nyugszik és testvére, Ernő, Szentes mártírja, akit a kommunisták öltek meg 1949-ben. Itt fekszik Albert felesége, Zuckerman Hilda, dédnagyanyám, Tari Etelka és nagyanyám, Tasnády Etelka is, valamint Ottokár fia, Péter Pál és felesége is. Közéjük térnek haza édesanyám és a bátyám – mondta el a Péter-család leszármazottja.