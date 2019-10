Időkapszulát helyeztek el 50 évre a rókusi iskolában

A rókusi iskolában idén március 21-én nyitottak fel egy kapszulát ötven év elteltével, ennek helyére került most az új.

A Rókusi Általános Iskolát 89 évvel ezelőtt, október 25-én adta át Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, ebből az alkalomból ünnepséget tartottak pénteken az intézményben, amelyen egy időkapszulát is elhelyeztek ötven évre, üzenetet hagyva a jövő generációjának. Kókai Gyula intézményvezető lapunknak elmondta, fontos, hogy a jövő gyermekei és pedagógusai foglalkozzanak az intézmény múltjával és szokásaival, éppen ezért egy mostani házirendet is beletettek a kapszulába, valamint egy adathordozón rendezvényeikről is számot adtak.

Azt mondta, ő maga is átélt iskolásként egy ilyen kapszula letételt, szerinte nagy élmény volt. Mint kiderült, alkotói pályázatot hirdettek a közelmúltban az iskolában, ennek nyertes pályamunkáiból is került a hengerbe, valamint a tantestületről egy fotó, illetve néhány évkönyv is.

A rókusi iskolában idén március 21-én nyitottak fel egy kapszulát ötven év elteltével, ennek helyére került most az új. A korábbi időkapszula tartalmát is visszahelyezték, vagyis a piros nyakkendőt, illetve a kisdobos- és úttörő-igazolványokat, valamint saját köszöntőjük mellett a Szilágyi Erzsébet Úttörőcsapat levelét is.