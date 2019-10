Kezébe veszi a jövőjét az ifjúság

„Kezdd el te!” mottóval hirdet faültetési akciót a helyi diákönkormányzat, a fiatalok célja, hogy még zöldebbé tegyék a vá­­rosközpontot, az általuk elültetett fák pedig egyszer majd árnyékot és tisztább levegőt biztosítsanak.

A csongrádi fiataloknak nem közömbös a bolygónk sorsa, ezért faültetési akciót szerveznek október 26-án az Ifjúság téren. Barta Zsófia, a diákönkormányzat vezetője lapunknak elmondta, az akcióban arra is odafigyelnek, hogy kevésbé allergén fákat ültessenek el.

– Szeretnénk még zöldebbé tenni Csongrádot, és erre na­gyon jó hely az Ifjúság tér, ahol számos programot rendeznek, valamint a játszótéren lévő gyerekek számára is szebbé kívánjuk tenni a teret. Ha ezek a fák megnőnek, a programok idején és az itt játszó gyerekeknek is árnyékot adnának a melegben – beszélt a faültetési akciójukról Barta Zsófia. – Szeretnénk olyan fákat ültetni, amennyiben lehetőség van rá, amelyek az allergiákkal küzdő emberek számára sem jelentenek terhet. Ez a program a későbbiekben ki­­terjeszthető lenne arra is, ha a leendő szülők is egyetértenének vele, hogy születendő gyermekük számára ezen a téren ültessenek el egy „életfát”. Így sok család számára egy nagyon kedves hely lenne a séták folyamán, hiszen meglátogathatnák gyermekük fáját – mondta el a diákönkormányzat elnöke.

Az ültetés során hárs-, gesztenye-, kőris-, tölgy- és fenyőfákat szeretnének ültetni, a fa­csemetéket az önkénteseknek kell magukkal hozniuk. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet október 24-ig.