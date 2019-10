Rémségekből nincs hiány

Bár a halloween nem magyar ünnep, évről évre egyre na­­gyobb mértékben begyűrűzik hazánkba is. A halottak napja előtti estét sok helyen töltik horrorbulival vagy rémséges környezetben, ehhez pedig ma már számtalan kellék is beszerezhető.

– Halloweenre vagy a na­gyon durván véres és horrorisztikus dolgokat keresik, vagy a kedves, lágy színhatású kiegészítőket. Köztes állapot nincs – mondta el Szailerné Molnár Gabriella, akinek üzletében több mint egy hete szinte minden erről az ünnepről szól. – Az idei évben az arany és a rózsaszín, gyöngyház a sláger feketével kombinálva, színekben ezeket keresik leginkább. Figurákban pedig a tök és a macska a legkedveltebb – mesélte.

A horrorpartik elengedhetetlen kelléke a művér, illetve a felragasztható sebek, idén pedig nagy kedvenc volt a véres kontaktlencse is. Beöltözni el­­sősorban a külföldi diákok szoktak: a koponyás nyakkendőtől a boszorkánykalapon át a pókhálós harisnyáig a választék rendkívül széles. Lakásdekorációban láttunk egészen elmebeteg dolgokat is: fal- és padlómatricával például tűnhet úgy, mintha lakásunkba épp most törtek volna be a zombik, de aki szeretné, vécéülőkéjére is ragaszthat véres szörnyet.

Természetesen van a halloweennek gyerekbarát verziója is: kedves, mosolygós tökökkel és cicákkal is lehet ünnepelni. Árulnak ilyen formára vágott nuggetset és száraztésztát is, ezekből akár ünnepi vacsorát is lehet készíteni a kicsiknek. A szemgolyó vagy pók formájú gumicukrok és csokik is nyilván nekik készültek – ezek viszont már valószínűleg csak kissé vadabb lelkületű fiataloknak ajánlottak.