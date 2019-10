Több mint hetven táncos ropta Algyőn

Ötödik alkalommal rendezték meg a Zsibongó Néptáncgálát Algyőn, ezúttal a deszkiek és a szegediek érkeztek vendégségbe.

Algyőn hagyománnyá vált, hogy ősszel Zsibongó Néptáncgálát rendez a helyi Zsibongó Néptáncegyüttes. A programra mindig vendégül hívnak több környékben lévő tánccsoportot, ezúttal a deszki Tiszavirág Néptáncegyesület és a szegedi Délikert Möndörgő Néptáncegyüttes lépett pódiumra, így összesen több mint hetven táncos ropta szombat este az Algyői Faluházban.

– Minden október végén gálaműsort rendezünk azzal a céllal, hogy megmutassuk, mit tanultunk az előző évben. Mindig hívunk vendég előadókat is a számunkra kedves megyei csoportok közül, sőt tavaly a testvértelepülés néptánccsoportja is fellépett, ők sajnos most más jellegű elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni közénk. Úgy vélem, igen nívós együttesek lépnek színpadra most is, kicsik és nagyok egyaránt megmutatják tánctudásukat – nyilatkozta lapunknak Hegedűs Edit, a Zsibongó Néptáncegyüttes vezetője.

Főként kis-magyarországi táncokat jártak, volt dél-alföldi, bagi, rábaközi és dunántúli is, tehát az ország minden csücskéből merítettek a csoportok a magyarság hagyományaiból. Külön varázsa volt az estnek, hogy élőzenére mutatkoztak be a néptáncosok, akiknek a Kender Zenekar húzta a talpalávalót.

Évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi a programot az algyőiek körében, ez szombaton is meglátszott, egy tűt sem lehetett elejteni a nézőtéren, annyian voltak. A helyeik mellett Deszkről és Szegedről is jelen voltak a táncosok családtagjai, barátai.

– Mindamellett, hogy mindenki bemutatkozási lehetőséget kap, közösségteremtő céllal szervezzük meg a gálát. Szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy mekkora ereje van a közösségeknek a tánc által, hisz nem biztos, hogy minden lépés úgy jön ki, ahogy szerettük volna, de az a szeretet, ami átjárja az előadást és a csoportokat, azt fontos bemutatni, átadni – hangsúlyozta Hegedűs Edit.