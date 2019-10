Tojástartóból, házi porcelánból készültek a balástyai koboldok

Újrahasznosított anyagokból készített egy egész seregnyi manót és koboldot egy balástyai nyugdíjas asszony. Csak fel akarta használni a rengeteg felesleges dolgot, ami otthonukban halmozódott, figurái azonban olyan jól sikerültek, hogy kiállítást is rendeztek belőlük.

– Nagyon zavar, hogy a mai világban mennyi mindent ki­dobunk, így mindig azon gondolkozok, mit mire lehet még felhasználni – mesélte Virágh Istvánné Nagy Éva. A balástyai asszony hasonló dilemmába került akkor is, amikor kapott egy nagy halom tojástartót. Az­­tán eszébe jutott, hogy gye­­rekkorában papírmaséból készítették a babákat.

– Megáztattam, főztem és turmixoltam a tálcákat, hogy papírmasszát kapjak belőlük. Ez lett az alapja azoknak a ma­nóknak, amiket az elmúlt időszakban készítettem – mutatta alkotásait. A figurák minden más alkotóeleme is újrahasznosított: van, amelyiknek egy unicumos üveg a teste, másiknak a haja készült cipőfűződarabokból. – A legtöbb manó úgy készült, hogy drótból hajlítottam meg az alapját, arra vittem fel a papírmasszát. Az arcokat és kezeket pedig hideg porcelánból formáztam meg. A szódabikarbóna, kukoricakeményítő és víz keveréke ugyan nem alkalmas szobrászi minőségű kivitelezéshez, de ez nem is baj, hiszen a manók úgysem szép lények. A különböző elemeket csirizzel rögzítettem egymáshoz, felöltöztetésükhöz pedig az unokák kinőtt ruháit használtam – árulta el.

Virághné Éva úgy saccolja, nagyjából 20 manót készített az elmúlt időszakban, amelyekből a zöldség- és virágfesztiválon kiállítást is rendeztek be. – Soha nem csinálok egy dolgot évekig, mert ha már gyakorlatot szereztem benne, nem érdekel tovább. Így manókat sem készítek már. Egy részüket elajándékoztam, a többi itt van a lakásban, és a legkisebb unokám játszik velük. Most éppen zoknibabákat varrok fél pár zoknikból, amiket szintén csak kidobnánk – mesélte az asszony, aki készített már szobrot mosószeres flakonból, és kerti díszeket harisnyába öntött hobbibetonból. – Jó ér­­zés, hogy abból is szépet tudok készíteni, ami másnak már szemét lenne. És nyugdíjasként rá is érek ilyenekre – mosolygott.