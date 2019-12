Harci Mikulást találtunk Szegeden

Military Mikulás – ez jutott eszünkbe, amikor megláttuk az egyedi jelenséget. Úgy fest, mintha túlélési gyakorlatra készülne a szánnal meg a rénszarvasokkal.

December 6. környékén annyiféle Mikulás-figurába futhatunk bele, ahány féle csokit Gombóc Artúr szeretett a rajzfilmben. A csokitól a lufin át az élő emberig: nem is egyszerű megmagyarázni a gyerekeknek, miért bukkan fel naponta többször a piros köpeny és a fehér szakáll. Idén megtaláltuk a valaha volt legkatonásabb Mikulást, a Széchenyi téri karácsonyi vásárban fotóztuk le. A sapkája és a szakálla hagyományos, a felszerelés viszont úgy fest, mintha túlélési gyakorlatra készülne a szánnal meg a rénszarvasokkal.

A napszemüveg kell a hófödte mezőkhöz – attól még, hogy nálunk az Alföldön épp nincs hó, máshol hasznát veheti. A sokzsebes mellény is praktikus, lehet a zsebeibe apró ajándékokat dugni, telefont, navigációs rendszert – bár a fehér szakállú jó öregnek a fejében van a térkép ennyi évszázad után. Vagy néhány csavarhúzót, hátha szerelni kell a szánt, esetleg motiváló répát a réneknek. Végül is elfér rajta a piros köpeny – bár a terepszínek jobban segítenek a rejtőzködésben. A mai gyerekeknek, ha ki akarják lesni a Mikulást, már rendelkezésükre áll a 21. századi technika. Miért ne készülne fel ő is a kihívásra? El tudjuk képzelni, hogy hasznát venné néhány katonáknál használatos eszköznek, ahol például nem esett a hó, ott jól jöhet egy álcaháló is.