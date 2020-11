Új ajtót kellett vágni a buszokon, mikor bevezették a jobb oldali közlekedést

Nem lehet mondani, hogy nem készítették fel a népet a jobb oldali közlekedésre: a Délmagyarország legalábbis nagyon sokat írt az 1941 júliusára tervezett változásokról. Útjelző táblákat, megállók százait kellett áthelyezni, az összköltséget Szegeden 18 ezer pengőre becsülték. A „premier” balesetmentesen zajlott.

„Európa csaknem minden ál­lamában elrendelték a jobb oldali hajtás betartását, ezért szükségessé vált, hogy az or­­szágon átvonuló nemzetközi forgalom érdekében Magyarországon is jobbra történjék a közlekedés.” Utolsó előttiként léptük meg a váltást, a júliusi bevezetésről már januárban is írt a Délmagyarország, júniusban pedig tele volt vele az újság. Megtudhatták az olvasók, hogy több száz megállót kell áttelepíteni a villamosvonalak mentén – azóta fordul a villamos a nagyállomásnál a Galamb utcában –, és át kell csoportosítani az útjelző, irányító táblákat is. Az autóbuszokon új ajtót is kellett vágni a jobb oldalon, új helyet keresni a megállóknak és a fiáker- és taxiállomásoknak.

Jobbra hajts

Az új közlekedési rend első napjain igen lassan és nagyon óvatosan hajtsunk, pontosan tartsunk be minden közlekedési szabályt – ez volt az első két intelem a közlekedőkhöz a Jobbra hajts! „ábécéjében”, amit a Délmagyarország is közölt. A jelmondat: Jobbra hajts, balra előzz! A tanyai embereket gyakran a pap tájékoztatta az új rend szabályairól. Az utolsó pillanatokra is maradt bőven feladat, mert a július 6-ára virradó éjszakán helyezték át a munkások az irányjelző táblákat. A startig öt autóbuszt alakítottak át, 120 közlekedési tábla került új helyre.

Megelőzte a korát

Szegeden – ahogy július 8-i, keddi lapszámunk tudósított – „baleset nélkül zajlott le Szegeden a jobbra hajts vasárnapi premierje”. „Negyedóra hiányzik még a háromból, a kis hajnali expedíció tagjai idegesek (…) a környékre jótékony homály borul, minden csendes még” – írta le a hajnali várost a Délmagyarország tudósítója. Csak a Széchenyi téren kopácsoló munkások zaja hallatszott, amikor az utolsó percekben feltűnt egy autó lámpája – már a jobb oldalon. Szerencsére nem kellett megbüntetni, elütötte a városházi toronyóra a három órát. Szabályosan közlekedett, mint a rendőrfőnök megjegyezte: megelőzte a korát. A taxisok egy része forgalommentes utcákon már gyakorolta a „jobbra hajts mű­­vészetét”. Az utca rémeinek nevezett kerékpárosokkal vi­­szont a közlekedési rendőr nem volt elégedett. Nem fordították meg a bal oldali közlekedéshez beállított kerékpár-azonosító táblájukat.

A tábla ölte meg

„A tapasztalat azt mutatja, hogy a közönség rövidesen beleéli magát a jobbra hajts szabályaiba” – írta a Délmagyarország a változás után, amit egyébként a Tiszán előbb bevezettek, mint az utakon. Július 22-én Csongrádon történt halálos baleset a Jobbra hajts tábla, pontosabban egy munkás vigyázatlansága mi­­att. A vámház felé robogott egy hatalmas teherautó Csongrád határában, áruval megrakod­­va, aminek tetején Mohács Pál napszámos állt. Az út fölött magasan kifeszített drótszálon a Jobbra hajts tábla volt kifüggesztve. A napszámos nem figyelt, a feje beleakadt a drótszálba, és lezuhant a kocsi tetejéről. Azonnal meghalt.