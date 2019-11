ÚtON: a mai reggel sem egyszerű

Reggeli helyzetjelentés: Élénk a forgalom minden felé. A Szőregi úton befelé már a körforgalom előtt torlódik, de sokan vannak a Temesvári körúton is. A Belvárosi híd előtt már legalább két lámpaváltást kell kivárni, mire feljutunk, a hídon lassan, de lehet haladni. A Bertalan hídon is szinte végig ér a sor. A rakpart járható, de lassan halad ott is a kocsisor. A Boldogasszony sugárúton élénkül a forgalom. Sokan vannak a József Attila sugárúton, a város felé áll a kocsisor. A Kálvária sugárúton befelé, a Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van. A körutakon jól lehet haladni, a Dugonics tér környéke viszont már minden irányból torlódik, és ez a helyzet az Aradi vértanúk térénél is – tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.