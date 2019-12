ÚtOn – Araszolnak az autók városszerte

Sűrűsödik a forgalom, a bevezető utakon, az Algyői, Dorozsmai, Bajai úton elég sok az autó. A sugárutak közül szokás szerint a József Attila és a Kossuth Lajos a legforgalmasabb, de alakul a forgalom a Csongrádi sugárúton és a Szabadkai úton is. A Budapesti körút, Csillag tér környéke már akadozik, és a Felső Tisza part is tele van, a rakpart felőli részén gyarapodik a sor a lámpánál. A nagykörút Római, Londoni, Bécsi szakaszai ma reggel is sűrűbbek, mint a többi rész. A kiskörúton az Anna kút, a Dugonics és Aradi téri csomópont torlódik, ugyanígy a Boldogasszony és a klinikák környéke is.

A Madách utcáról továbbra sem lehet a Vadász utcába fordulni az ott zajló munkálatok miatt, és szemben, a Török utca sarkánál is lassan, figyelmesen kell haladni az úttestre nyúló akadály miatt. Újszegeden a Makai, Szőregi úton, valamint a hidak előtt rengeteg a jármű, a Belvárosin már araszolni kell szeged felé. A Párizsi körúton a rendőrség előtt mérik a sebességet.