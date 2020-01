ÚtOn – Baleset a Budapesti körúton

Sok helyen lépésben lehet haladni.

Tele vannak az utak . Bevezető fő utakon egyre többen érkeznek a városban ezéért már a Szőregi úton lépésben lehet haladni. Temesvári körúton végig ér a sor, de tele van a Népkert sor, Székely sor, Bérkert utca is. Belvárosi hídon lépésben lehet haladni, illetve a Híd utca, Kelemen utca, Aradi tér, Hősök környéke is kezd bedugulni. Minden irányból sokan vannak a Dugonics tér környékén is. Bertalan hídon is végig ér a sor. Budapesti körúton baleset miatt szinte lehetetlen haladni, végig áll a sor, de a Csillag tér környékén is csak lassan lehet haladni minden irányból sokan vannak. Csúszósak az utak. A trafi dolgozik a Párizsi körúton a rendőrség előtt.