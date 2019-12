ÚtOn – Baleset a Bertalan hídon, torlódik a forgalom

Torlódás várható a Bertalan hídon.

Újszegeden a Bertalan híd lábánál két személyautó ütközött, folyik a helyszínelés, torlódás alakult ki.

08:23:

A lentebb írt balesetben megsérült egy nő, akit a zebrán ütött el egy autós. A nőt a mentők kórházba szállították, információink szerint a helyszínen félpályán halad a forgalom.

07:49:

Autóban ma reggel sincs hiány az utakon. Az Algyői út, illetve a József Attila sugárút egyre hosszabb kocsisorból áll, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rókusi, Makkosházi körúton is elég sok a jármű, csakúgy mint a Csongrádi, és a Kossuth Lajos sugárúton. Szabadkai út oda-vissza sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva. A forgalmasabb helyek már torlódnak, mint a Csillag tér a Dugonics tér, az Aradi tér és a Boldogasszony sugárút. A Rigó és Boros József sarkán még

szűkebb lett a félpályás útzár, nagyon kell figyelni abban a káoszban. A Makai úton sokan tartanak befele, Thököly, Bérkert utca, Temesvári körút, a Belvárosi hídra vezető utcák mind folyamatosan töltődnek járművekkel.

06:15:

A Budapesti körúton a Víztorony téri zebránál gyalogost ütött el személyautó, mentők és a rendőrség munkatársai a helyszínen vannak.