Vita szülte a díjnyertes alkotást

Állatokat mentenek, fát ültetnek, környezettudatosak és óvják a természetet a bordányi faluház által kiírt Mit tehetek a környezet védelméért? rajz­pályázat nyertesei.

Mit tehetek a környezet védelméért? címmel írt ki rajzpályázatot az általános iskolásoknak a közelmúltban a bordányi faluház, amire számos pályamű érkezett. A napokban hirdettek eredményt, a nyertesekkel beszélgettünk alkotásairól.

Az első törvény

A környezet megóvásának kérdése többször felmerült különböző korokban és helyeken a világban, a modern környezetvédelmi mozgalom kialakulása elválaszthatatlan az ipari forradalomtól. Az első nagy, modern környezetvédelmi törvényt 1863-ban hozták Nagy-Britanniában.

A gyerekek szemével

A bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai több pályaművet is beadtak a Mit tehetek a környezet védelméért? címmel kiírt rajzversenyre. Az alkotások a faluház aulájában láthatók. A legtöbb gyerek a szelektív hulladékgyűjtés tartja fontosnak. Egy két részre osztott alkotáson – Dobó Roland műve – a bal oldalon a környezetszennyező repülőgép, luxus-óceánjáró és az ezektől szenvedő környezet, a jobb oldalon pedig egy kerékpár és a szelektív kukák láthatók.

Göndör vagy copf

Az alsósok közül a 4.a osztályos Hódi Nóra és Fábián Hanna közös alkotását ítélte legjobbnak a zsűri. A lányok elárulták, ketten négy napot dolgoztak a művön, de ebből másfél napot azon vitatkoztak, hogy a rajta szereplő szemétszedő lánynak a haja göndör legyen, vagy copfba legyen kötve.

Fütyi, a teknős

– Van egy fa, amin van egy bagoly, mókus meg papagáj, mert a természetben is vannak állatok – sorolta magától értetődően a felsős kategória legjobb rajzát készítő hatodikos Komjáti Tamara, aki elárulta, tesójával megmentettek egy teknősbékát tavaly, ami azóta is velük él és a Fütyi nevet kapta. Tamara két napot dolgozott a szél- és vízerőművet és napkollektorokat ábrázoló művön, aminek színezésébe az édesanyja is segített.